Фото: Kazpravda.kz
Общество
"Доказательство" создания вируса оспы обезьян в лаборатории обсуждают в Казнете

Участники одного из популярных казахстанских Telegram-чатов пишут о некоем новаторском исследовании, которое провели ученые из Португалии. Их работа якобы доказывает, что вирус оспы обезьян, вызвавший наблюдаемую сейчас вспышку заболеваемости, был создан в лаборатории и выпущен намеренно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz

В тексте о том, что вирус оспы обезьян – разработка некой биолаборатории, есть ссылка на исследование, которое якобы это подтверждает. Однако при прочтении самой работы становится ясно, что она не доказывает теорию о рукотворном происхождении вируса и посвящена совсем не этому. Название работы: «Вспышка вируса оспы обезьян в нескольких странах: генетическая дивергенция и первые признаки микроэволюции». Речь в ней идет о публикации девяти дополнительных последовательностях генома вируса, полученного из образцов, взятых у 9 пациентов 15 и 17 мая 2022 года. Происхождению самого вируса оспы обезьян в работе посвящено лишь одно предложение: «Вспышка в нескольких странах, скорее всего, имеет одно происхождение». Ни о биолабораториях, разработавших вирус, ни о том, что его выпустили намеренно или случайно, в тексте ничего не говорится. 

Более того, 25 мая 2022 года ученые из разных стран, включая Португалию, публично опровергли теорию о том, что вирус оспы обезьян имеет лабораторное происхождение. Об этом подробно писал Newsweek. 

Далее в тексте рассылки говорится о Мюнхенской конференции по безопасности, результаты которой показали, что вирус был создан в лаборатории, сотрудничающей с террористами. Это вовсе не так. На самом деле Мюнхенская конференция по безопасности проводила учения, по сценарию которых террористы выпустили в аэропортах вирус оспы обезьян. Это вымышленные события, которые по задумке организаторов разворачивались в несуществующих странах Бринии и Арнике. Следовательно, автор рассылки выдает очевидно выдуманный сценарий за некие реально существующие «результаты».

Также в рассылке говорится о том, что теорию о лабораторном происхождении вируса оспы обезьян поддержал Национальный институт здравоохранения Португалии, который почему-то обозначен аббревиатурой NIH. В реальности такого института в Португалии не существует, а аббревиатура NIH обозначает Национальный институт здравоохранения США. Теорию о том, что вирус оспы обезьян был создан в лаборатории и распространен намеренно, его сотрудники не поддерживали и соответствующих исследований не публиковали. В этом можно убедиться, просмотрев список всех работ на сайте библиотеки Института по запросу monkeypox (оспа обезьян).

Из этого следует, что рассылка является фейком. Изложенные в ней утверждения противоречат реальным фактам, а приведенные «доказательства» на самом деле таковыми не являются.

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