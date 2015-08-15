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Доклад: Человечество исчерпало ресурсы планеты на этот год
Человечество всего за 7 месяцев и 13 дней исчерпало ресурсы планеты на 2015 год. Сегодня люди живут уже "в долг" и с каждым годом подобное происходит все быстрее, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на RT на русском. 

Как передает The Guardian, такой необычный подсчёт с 70-х годов прошлого века ведёт международная группа учёных из проекта Global Footprint Network.

Еще тогда исследователи рассчитали объем ресурсов, которые Земля готова за год дать для существования человечества, а затем их восстановить. Если превышать эту норму, планете наносится трудновосполнимый ущерб.
В 2015 году этот объем ресурсов был исчерпан накануне — на шесть дней раньше, чем в 2014-м.

Норму расхода ресурсов ученые определяют, учитывая множество параметров — вредные выбросы, темпы уничтожения лесов, вылова рыбы и так далее. Затем все это сравнивают с возможностями планеты переработать лишний углекислый газ, вырастить новые деревья, пополнить животный мир.

"Большая проблема не в том, что дефицит у нас растет, а в том, что мы не можем его удержать в длительной перспективе. Хоть мы и испытываем дефицит, мы не принимаем каких-либо мер, чтобы пойти в правильном направлении", — говорит президент Global Footprint Network Мэтис Вакернагель.

По подсчетам экспертов, сейчас человечество потребляет ресурсов планеты в 1,6 раза больше, чем та способна дать без ущерба глобальной экосистеме. А уже через 15 лет это сверхпотребление может превысить норму в два раза. Некоторые страны, однако, уже сейчас пошли дальше. К примеру, Великобритания берет у планеты больше чем нужно уже в три раза.

Некоторые учёные идут дальше и заявляют, что человечество уже переступило ту черту, когда можно было повернуть назад, и теперь ситуация будет становиться только хуже. Так, есть мнение, что леса Амазонки, которые имеют глобальное значение, могут быть уничтожены за 40 лет. Это, среди прочего, резко сократит возможности растительного мира по переработке углекислого газа и только ускорит процессы по изменению климата на планете.

Ранее также сообщалось, что группа исследователей под руководством известного американского биолога Пола Эрлиха проанализировала темпы вымирания животных в разные эпохи. Группа пришла к выводу, что животный мир Земли уже вступает в шестое массовое вымирание. Его итогом может стать, в том числе, и гибель человечества.

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