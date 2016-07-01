Доклад защищали в Женеве

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Беседу вела Фарида АХМЕТОВА
– Марат Алдангорович, каковы были цели поездки в Женеву?
– Цель поездки делегации, во главе которой находилась заместитель министра юстиции Эльвира Азимова, состояла в участии в защите позиции Казахстана по вопросам соблюдения в стране прав и свобод человека и гражданина на заседаниях профильного Комитета ООН. В составе группы было 16 человек, которые представляли различные министерства и ведомства. Это уже второй периодический доклад нашей страны. Первый республика представляла в июне 2011 года.

– Был ли достигнут прогресс в сфере прав человека, если сравнивать оба доклада?
– Мне довелось принимать участие в работе нашей делегации как в 2011 году, так и в 2016-м. Можно сказать, что в процессе подготовки второго доклада учитывался опыт первого. Мое мнение таково: за прошедшие годы страна сделала значительный шаг вперед в плане соблюдения прав человека.

– Как строится сама процеду­ра заслушивания?
– Практически все государства – члены ООН, подписавшие Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, представляют свои доклады в соответствующий комитет, который состоит из 18 человек – профессионалов в вопросах прав человека, представляющих фактически все континенты и правовые системы планеты. Наша страна ратифицировала данный пакт 28 ноября 2005 года. Кроме того, Казахстан 25 сентября 2007 года подписал первый Факультативный протокол к рассматривае­мому документу. В соответствии с ним граждане респуб­лики получили право обжаловать действия государственных органов, нарушивших права человека, в индивидуальном порядке.

Теперь более подробно о самой процедуре. Председатель комитета Ф. Сальвиоли предоставил слово для доклада главе нашей делегации Эльвире Азимовой, которая в целом охарактеризовала положение дел с правами человека в стране, проанализировала последние изменения в национальном законодательстве по гражданским и политическим правам, ставшие итогом реализации предложенного Президентом страны Плана нации «100 конкретных шагов». После этого настал черед вопросов.

Ответы, которые давали члены казахстанской делегации, касались вопросов осуществления прав человека и гражданина в конституционной сфере, в области правосудия, правового статуса омбудсмена, по реа­лизации прав женщин, по воп­росам дискриминации, отмены смертной казни, борьбы с пытками, противодействия торговле людьми. А также в сфере труда и социальных отношений, прав человека в местах содержания под стражей, по определению прав беженцев. Шла также речь о правах человека в религиозной сфере, о защите прав правозащитников, о выполнении предыдущих рекомендаций Комитета ООН.

– И что рассказали члены казахстанской делегации?
– Мы дали исчерпывающие ответы с приведением статистических данных, убедительных аргументов. Причем неоднократно слово давали официальному представителю Генеральной прокуратуры страны Нурдаулету Суиндыкову, который рассказал о соблюдении законности в социально-экономической сфере, о мерах по эффективному расследованию и применению наказаний для преступников, об усилении борьбы с экстремизмом, решении проблемы домашнего насилия, о постепенном переходе к решению вопроса об отмене смертной казни в связи с положительными результатами моратория на нее.

Кроме того, он рассказал членам Комитета ООН о принятии мер по обеспечению защиты всех обвиняемых, об осуждении превысивших свои полномочия полицейских в ходе событий в Жанаозене, о трудо­устройстве в нефтяных компаниях целого ряда лиц, отбывших наказание, о применении законных мер по ограничению на основе международных Сиракузских принципов при проведении митингов и демонстраций.

Представлявший Министерство здравоохранения и социального развития вице-министр Биржан Нурымбетов сообщил об уменьшении разрыва в заработной плате между женщинами и мужчинами, о сокращении использования детского труда на табачных и хлопковых полях республики. Вице-министр культуры и спорта Марат Азильханов рассказал о правовых гарантиях против вмешательства в частную жизнь, о защите персональных данных граждан. Судья Верховного суда Лаура Агыбаева проинформировала о применении судами норм международных пактов по правам человека, об осуществлении судебного контроля за исполнением законности задержания и ареста граждан, о публичной системе подбора судейских кадров.

Заместители руководителей комитетов и департаментов Министерства внутренних дел проинформировали о сроках и процедурах административного ареста, о мерах по улучшению содержания осужденных, об использовании труда в пенитенциарных учреждениях респуб­лики, о реабилитации осужденных и их реинтеграции в общество. Представитель Министерства образования и науки Гульнаш Кошкарова ответила на вопросы, касающиеся инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями, реализации прав ребенка.

Представитель Генеральной прокуратуры в Женеве Артур Ластаев сообщил об уведомлении прав лицу при его задержании, о доступе к адвокату, о применении альтернативных методов наказания, не связанных с лишением свободы, о дипломатических заверениях о соблюдении законности при экстрадиции другому государству его виновных граждан. Заместитель председателя Комитета связи и информации Министерства информации и коммуникаций Дмитрий Голобурда – о состоянии прав человека в сфере деятельности средств массовой информации, об осуществлении прав человека на свободу слова.

Как я уже говорил, заместитель министра юстиции Эльвира Азимова выступила с общим докладом об изменениях в правовой политике Казахстана, высказывалась и в процессе модерирования. Что касается последнего аспекта, то вопросы касались регистрации политических партий, гендерного равенства и прав ребенка, неприкосновенности частной жизни, предоставления бесплатной юридической помощи, правового статуса адвокатов.

Характеристику осуществления прав человека в отношении торговли людьми, по вопросам противодействия дискриминации, статьи 145 Уголовного кодекса о недопустимости нарушения равноправия граждан, по противодействию пыткам, по усилению статуса омбудсмена в соответствии с парижскими принципами дали секретарь Комиссии по правам человека при Президенте РК Тастемир Абишев и руководитель Национального центра по правам человека Вячеслав Калюжный.

В общем делегаты сумели в лаконичной, содержательной форме донести до сведения членов комитета информацию о ключевых преобразованиях в социально-экономической и общественно-политической сферах жизни республики, об организации уголовного судопроизводства, о реформировании судебной и правоохранительной систем, деятельности уполномоченных госорганов в области обеспечения прав человека.

– В чем выразилось ваше личное участие?
– Я отвечал на вопросы об осуществлении прав человека посредством обращения суда в Конституционный совет с ходатайством о совершенствовании тех или иных законодательных актов по правам человека, о праве человека на участие в деятельности политических партий, об избирательных правах.

– Какие особенности в работе Комитета ООН вы могли бы выделить?
– Одна из особенностей – предварительное собеседование с представителями неправительственных организаций, гражданского общества, в процессе которого члены комитета стараются узнать как можно больше о проблемных, болевых моментах в сфере реализации прав человека в соответствующем государстве. Хотелось бы отметить достаточно глубокую проработку членами комитета вопросов реализации прав человека в Казахстане, их принципиальность и деловитость в процессе обсуждения.

– Каковы предварительные оценки состояния прав человека в Казахстане?
– Член комитета А. Зайберт-Фор подчеркнула, что Казахстан с большой ответственностью отнесся к выполнению предыдущих рекомендаций. Кроме того, председатель комитета Ф. Сальвиоли, завершая заслушивание доклада, отметил: состояние дел по правам человека в республике значительно улучшилось по сравнению с 2011 годом, когда страна представляла свой первый доклад.
Другой член комитета, Я. Бен Ашур, особо отметил международные инициативы нашей республики, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия внутри страны и за ее пределами.

В целом все члены комитета отметили положительную динамику исполнения Казахстаном принятых по пакту обязательств, а также широкие возможности в политическом, экономическом и социальном плане по дальнейшей эффективной охране прав человека.

– Чем завершится рассмотрение доклада Казахстана?
– 11–12 июля 2016 года комитет примет окончательное заключение по докладу Респуб­лики Казахстан, в котором будут даны рекомендации по продолжению исполнения пакта, в частности, по дальнейшему совершенствованию законодательства и практики. Следующая защита доклада по исполнению данных рекомендаций состоится через 4 года.

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