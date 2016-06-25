Доклад защитили успешно

В состав казахстанской делегации вошли представители Национальной комиссии по правам человека, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Центральной избирательной комиссии, министерств юстиции, внутренних дел, здравоохранения и социального развития, иностранных дел, информации и коммуникаций, образования и науки, а также Национального центра по правам человека.

Глава делегации, замес­титель министра юстиции Эльвира Азимова представила членам Комитета ООН доклад о проводимой в нашей стране политике по защите гражданских и политических прав и свобод, последних изменениях в национальном законодательстве, принятых в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов».

Как сообщили в Постпредстве РК в Женеве, члены делегации ответили на вопросы экспертов комитета и проинформировали о ключевых преобразованиях в социально-экономической и общественно-политической сферах Казахстана, организации уголовного судопроизводства, судебной и правоохранительной системах, о деятельности омбудсмена, экстрадиции и организации работы уполномоченных госорганов в сфере обеспечения прав человека.

В своих вопросах и комментариях члены комитета отметили прогресс Казахстана в вопросах защиты граж­данских и политических прав. В частности, председатель структуры Фабиан Сальвиоли подчерк­нул значительные достижения республики в этой сфере за последние четыре года. Представительница Германии Анья Зайберт-Фоор высказала мнение, что казахстанская сторона со всей ответственностью отнеслась к выполнению рекомендаций и замечаний. Один из докладчиков Яхд Бен-Ашур особо отметил международные инициативы республики, направленные в том числе на укрепление межконфессионального и межрелигиозного согласия.