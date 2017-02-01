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Документ, который вдохновляет
Сержан Мадиев, председатель правления АО «Институт экономических исследований»
В век высоких технологий появляются абсолютно новые факторы, влияющие на устойчивость экономического роста, на уровень благосостояния населения. Повсеместный переход к автоматизации производства, работа в онлайн-режиме становятся устойчивым трендом современности. И сегодня мы говорим уже о третьей модернизации Казахстана – цели нынешнего дня, в реализации которой должны принять участие все казахстанцы. Для претворения в жизнь этих амбициозных задач создан прочный фундамент – две предыдущие модернизации успешно пройдены и дали бесценный опыт.

Программный документ, вдохновляющий нас на новые свершения, содержит пять приоритетов, призванных обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых и устойчивое продвижение в число 30 передовых стран. Для дальнейшего развития не обойтись без поиска новых источников роста, кардинальных изменений во всех сферах, институциональных реформ.

И еще один важный момент. За несколько дней до публикации Послания Президент выступил с обращением по перераспределению ряда полномочий между ветвями власти. Все эти механизмы вкупе с экономическими реформами, безусловно, дадут мультипликативный эффект и создадут платформу для успешной реализации выдвинутых Главой государства инициатив.

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