Статьи Документ, который вдохновляет Сержан Мадиев, председатель правления АО «Институт экономических исследований»

В век высоких технологий появляются абсолютно новые факторы, влияющие на устойчивость экономического роста, на уровень благосостояния населения. Повсеместный переход к автоматизации производства, работа в онлайн-режиме становятся устойчивым трендом современности. И сегодня мы говорим уже о третьей модернизации Казахстана – цели нынешнего дня, в реализации которой должны принять участие все казахстанцы. Для претворения в жизнь этих амбициозных задач создан прочный фундамент – две предыдущие модернизации успешно пройдены и дали бесценный опыт.



Программный документ, вдохновляющий нас на новые свершения, содержит пять приоритетов, призванных обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых и устойчивое продвижение в число 30 передовых стран. Для дальнейшего развития не обойтись без поиска новых источников роста, кардинальных изменений во всех сферах, институциональных реформ.



И еще один важный момент. За несколько дней до публикации Послания Президент выступил с обращением по перераспределению ряда полномочий между ветвями власти. Все эти механизмы вкупе с экономическими реформами, безусловно, дадут мультипликативный эффект и создадут платформу для успешной реализации выдвинутых Главой государства инициатив.

