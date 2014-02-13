Документ, по которому жить

Рабочая поездка в регион по разъяснению Послания Президента «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» оказалась для спикера Мажилиса насыщенной встречами и переездами. Один день вместил встречи с коллективом Кентауского трансформаторного завода, со студентами и профессорско-преподавательским составом Южно-Казах­станского государственного университета им. М. Ауэзова, а также с жителями области, записавшимися на прием граждан в общественной приемной партии «Нур Отан».

На производственной площадке Кентауского трансформаторного завода Н. Нигматулина ждали рабочие и инженерно-технические сотрудники предприятия. Для коллектива завода, на котором трудоустроено свыше тысячи человек, важно было услышать от спикера не только о перспективах развития страны, приоритетах социально-экономической политики государства, но и о будущем производства, которое является градообразующим для Кентау.

Сегодня из его цехов выходит более 300 видов электротехнической продукции. Она востребована и в Казахстане, и за рубежом. Качество и надежность выпускаемой продукции достигаются благодаря применению современного, высокотехнологичного оборудования. Успехи завода вдвойне радуют, если вспомнить, что в 90-е годы прошлого века предприятие почти остановилось. Но выход из тупика был найден, и сегодня здесь построены и запущены новые цеха, освоен выпуск нового оборудования, не имеющего аналогов в стране. Все это – следствие государственной политики, направленной на развитие отечественного машиностроения. Пару лет назад при трансформаторном заводе создан политехнический колледж, в котором по дуальной системе обучения готовят квалифицированных специалистов для энергетики и производства энерготехнического оборудования.

Н. Нигматулин рассказал работникам предприятия об основных положениях Послания Президента, подчеркнув при этом, что главная задача всех казахстанцев – принять самое активное участие в реализации масштабных исторических задач, поставленных Главой государства.

Особое внимание было уделено такому важному для кентаусцев аспекту стратегического курса Президента страны, как инновационная индустриализация. Председатель Мажилиса отметил направленность завода на использование высоких технологий, модернизацию производства, подчеркнув при этом индустриальный потенциал региона в целом. Свое выступление он подкрепил статистическими данными: так, в прошлом году произведено промышленной продукции на 552 млрд. тенге, что на 2,3% превышает уровень 2012 года. И с каждым годом этот показатель будет только увеличиваться.

Отвечая на вопросы рабочих о реализации программы индустриализации в стране, спикер Мажилиса отметил, что только в нынешнем году планируется запустить 130 предприятий. Всего же в период с 2010 по 2014 год в Казахстане запланировано открытие 950 предприятий, на которых смогут трудоустроиться 250 тыс. казахстанцев. В результате наша страна освоит выпуск более 250 видов новой продукции.

Председатель Мажилиса рассказал кентаусцам и о законотворческой работе мажилисменов. В частности, он отметил, что депутаты уже приняли ряд законопроектов, необходимых для реализации приоритетов, изложенных в Стратегии «Казахстан-2050».

– К настоящему времени уже внесены изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы,– подчеркнул Н. Нигматулин. – Вступили в силу законы о Национальной палате предпринимателей, по вопросам развития местного самоуправления, разграничению полномочий между органами государственного управления. Также приняты законы о государственных услугах, по вопросам совершенствования системы исполнительного производства. Сейчас мажилисмены активно работают над правовым обеспечением выполнения основных направлений Послания.

По словам председателя Мажилиса, в работе находятся также важные законопроекты, определяющие минимальные социальные стандарты, регламентирующие деятельность профессиональных союзов, государственный аудит и финансовый контроль, упрощающие отправление правосудия. Не менее важны и законопроекты об инновационном кластере «Парк информационных технологий «Алатау», по вопросам правового регулирования сферы интеллектуальной собственности, по усилению защиты прав собственности.

Работники Кентауского трансформаторного завода выразили уверенность, что интенсивное развитие инновационных технологических направлений, обозначенное Президентом Казахстана в качестве одного из приоритетов, положительно скажется и на их предприятии.

С настроем на конструктивный разговор пришла на встречу с председателем Мажилиса молодежная аудитория Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова. Будущие юристы, педагоги, экономисты интересовались как особенностями главных направлений Послания Главы государства, так и конкретными путями их реализации. Во встрече с Н. Нигматулиным приняли участие не только студенты и преподаватели ЮКГУ, но и делегаты первого республиканского слета молодежного объединения «Мәңгілік Ел», инициатором создания которого выступил крупнейший вуз Южного Казахстана.

Со свойственным молодым задором и азартом студенты интересовались особенностями наукоемкой экономики, вопросами трудоустройства выпускников, аспектами реализации молодежной политики. В частности, Адильхан Байжуманов, студент экономического факультета, спросил о судьбе закона «О молодежной политике», разработать который поручил Президент страны. Диане Мерсиевой, председателю клуба «Достык», интересно было узнать мнение о развитии в стране культурных кластеров. Их создание также является одним из поручений Главы государства, обозначенных в Послании народу Казахстана.

Еще одним важным местом встречи председателя Мажилиса, члена бюро Политического совета «Нур Отана», руководителя парламентской фракции партии Н. Нигматулина стала общественная приемная «Нур Отана» в Шымкенте. Подобные приемы традиционно собирают много неравнодушных граждан, старающихся привлечь внимание правящей партии к существующим проблемам. Вот и на этот раз южане поднимали вопросы водоснабжения, газоснабжения, расширения моста в Сарыагаше на трассе, ведущей в Мактааральский район.

Н. Нигматулин рассказал, что для решения всех этих вопросов деньги в бюджете предусмотрены, все подготовительные мероприятия практически завершены. К примеру, начало работ по расширению моста запланировано на ноябрь текущего года. На возведение путепровода выделено более 300 млн. тенге. Решается постепенно и газификация юга страны. К концу 2015 года газ, поступающий по газопроводу Бейнеу – Бозой – Акбулак, придет в 254 населенных пункта 8 районов области.

Речь шла и о создании у нас в стране безбарьерной зоны для людей с ограниченными возможностями. Н. Нигматулин побеседовал об этом с Гульжамал Бекболатовой. Она сама инвалид второй группы, а ее сын – инвалид детства, и возможность беспрепятственного передвижения по городу для этой семьи является приоритетной.

– Для нас это Послание очень важно, потому что Президент уделил огромное внимание людям с ограниченными возможностями, – поделилась своим мнением после общения с председателем Мажилиса Г. Бекболатова. – Благодаря такой поддержке каждый из нас чувствует свою необходимость стране. Эта забота Главы государства очень важна для нас, мы надеемся на перемены и ждем их.

– Сегодняшние встречи показали, что южноказахстанцы во всех аспектах Послания Главы государства видят огромные перспективы развития страны и своего региона, – сказал Н. Нигматулин, подводя итоги встреч на юге. – Внедрение инноваций, развитие инфраструктуры, улучшение качества образования и здравоохранения – все эти направления президентской Стратегии сегодня особенно актуальны и для Южно-Казахстанской области. Здесь сосредоточены крупные производства, сельскохозяйственные, фармацевтические предприятия. И поэтому эффективная реализация всех обозначенных приоритетов – это, прежде всего, новые рабочие места, рост инвестиций и, конечно же, социальное благополучие граждан.

Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область