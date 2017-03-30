​Документ с доставкой

Готовые документы из ЦОНа курьер доставит в любое указанное место, будь то дом или офис. Для того чтобы воспользоваться этим сервисом, нужно предоставить полный пакет документов для получения услуги инспектору ЦОНа и обратиться к сотрудникам АО «Казпочта». Затем следует заполнить заявку у сотрудника Казпочты, работающего там же – в центре обслуживания.

Услуга по доставке документов предоставляется физическим и юридическим лицам на коммерческой основе. Стоимость зависит от региона, в котором оказывается услуга, и от адреса конечной доставки. Минимальная цена – 500 тенге. При этом оплата за доставку производится при получении готового документа. Стоит отметить, что услуга доступна на территории всего Казахстана, а посредством присвоенного трек-номера можно проследить его местонахождение через сайт post.kz.

По словам председателя правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граж­дан» Аблайхана Оспанова, новый сервис запущен специально для тех, у кого нет времени на посещение ЦОНа. «В настоящее время проводится активная работа по автоматизации услуг, и многие казахстанцы получают услуги самостоятельно при помощи портала электронного правительства, не выходя из дома. Однако еще есть услуги, при оформлении которых без посещения ЦОНа не обойтись. В последнее время количество обращений граждан, желающих получать услуги на дом, увеличилось, и мы решили запустить данный сервис для удобства наших клиентов», – добавил он.

Также на сегодня Правительство для граждан уделяет большое внимание удобству получения государственных услуг, в частности, сокращению времени ожидания, времени оформления в ЦОНах, работе электронных очередей, видеокамер, а также прорабатывает новые возможности для комфорт­ного получения услуг в ЦОНах.

В планах госкорпорации запуск еще нескольких проектов и сервисов через такие каналы, как Интернет, телефония, сотовая связь.