Документ, заложивший фундамент будущего

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Историческое значение Декларации о государственном суверенитете 1990 года и фундаментальную роль этого документа в становлении независимого Казахстана обсудили в Астане на организованном Президентским цент­ром УДП РК заседании круглого стола. Участие в нем приняли члены Курултая и Қазақстан Халық Кеңесі, представители госорганов, академического и эксперт­ного сообщества, студенты.

Открывая дискуссию, директор Президентского центра Бакытжан Темирболат отметил, что встреча приурочена к предстоящему Дню Республики, который сегодня в нашей стране отмечается как национальный праздник. И это еще раз подчеркивает исключительное значение данной даты для казахстанской государственности.

– Принятая 25 октября 1990 года Декларация о государственном суверенитете стала отправной точкой для политической, экономической и социальной трансформации страны и обозначила начало новой вехи в истории современного Казахстана, – подчеркнул он. – В этом году особую значимость празднику придает тот факт, что он проходит в юбилейный год 35-летия Независимости. А также в период начала реализации нашей новой Конституции, – добавил Бакытжан Темирболат.

Депутат Курултая Екатерина Смолякова также подчеркнула: Декларация о государственном суверенитете определила путь нашей страны к независимости. При этом, по ее мнению, историческое значение данного документа заключалось не только в провозглашении политической самостоятельности, но и в утверждении фундаментальных принципов государственности, включая территориальную целостность, экономическую самостоятельность, развитие национальной культуры и языка.

– Первое поколение заложило основы независимости, следующее сформировало государственные институты, а перед нынешним стоит задача дальнейшего укрепления суверенитета страны с учетом новых исторических реа­лий. В современных условиях расширяется само понимание суверенитета. Сегодня он определяется не только неприкосновенностью государственных границ и политической самостоятельностью, но и интеллектуальным потенциалом нации, экономичес­кой стабильнос­тью, социальной справедливостью и сохранением национальной идентичности, – акцентировала депутат.

Председатель Отраслевой комиссии по вопросам общенацио­нального единства Қазақстан Халық Кеңесі Наринэ Микаелян особо подчеркнула важность общественного согласия, единства и гражданской ответственности в укреп­лении государственности.

По ее словам, государство на протяжении всего периода суверенного развития проводит в этом направлении большую работу, и очередным большим шагом здесь стало создание Қазақстан Халық Кеңесі.

– Уже сейчас мы видим вовлеченность этнокультурных объединений в работу Халық Кеңесі через нашу отрас­левую комиссию, одна из ключевых задач которой состоит в укреплении общей гражданской идентичности и консолидации представителей всех этносов вокруг общенацио­нальных ценностей, интересов и задач развития страны. Такой подход позволяет соединять два взаимных принципа: бережное отношение к культурному многообразию казахстанского общества и укрепление единства граждан на основе общей гражданской принадлежности, – отметила Наринэ Микаелян.

Заведующий Отделом аналитики и конституционного производства Конституционного суда Амир Умаров сделал акцент на исторической роли Декларации о государственном суверенитете, ее значении для формирования современной казахстанской государственности и сохранении преемственности между ключевыми этапами становления независимости. Он подчеркнул: государство начинает свой путь, утвердив определенный базовый документ, который выступает обещанием народу, правовой основой, стратегическим видением перспектив развития. Для нашей страны таким документом стала Декларация о государственном суверенитете.

– Президент назвал декларацию одним из столпов нашей государственности. Именно с ней связан отсчет нового этапа развития Казах­стана, завершившегося обретением независимос­ти. Стратегические ориентиры республики позволяют взглянуть на декларацию не только как на исторический документ, но и как на исходную правовую основу последующего государственного строительства. Несмотря на небольшой объем, декларация впервые определила ключевые принципы организации независимого государства, его внутреннего устройства и положения на международной арене. По существу, она задала направление развития страны на десятилетия вперед, – отметил Амир Умаров.

Вместе с тем, по мнению спикера, значение этого документа не исчерпывается созданием государственных институтов и закреплением атрибутов суверенитета. Особая ценность декларации состоит в том, что в ней были закреплены фундаментальные принципы, определившие характер будущего государства.

На заседании круглого стола также выступили руководитель управления департамента внешнеполитического анализа и стратегического планирования Министерства иностранных дел Ермухан Баймурынов, директор Института истории государства Министерства науки и высшего образования Нурбек Пусырманов и директор научно-исследовательского центра «Молодежь» при Министерстве культуры и информации Найлыа Мухтарова.

Участники встречи подчерк­нули важность дальнейшего изу­чения и популяризации исторического наследия Казахстана, укрепления преемственности поколений и развития содержательного диалога между государством, экспертным сообществом и гражданами. Обращение к истокам суверенитета и осмысление пройденного исторического пути были обозначены в качестве важных условий формирования стратегического видения будущего страны.