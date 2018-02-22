Документально подтверждать легальность денег при открытии счета предлагают в Казахстане
Лаура Тусупбекова
Комитет государственных доходов Министерства финансов РК предлагает документально подтверждать легальность денег при открытии счета. Об этом в ходе круглого стола в Сенате заявил и.о. заместителя председателя Комитета госдоходов Минфина Уалихан Дильдабаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Например, в Германии, чтобы открыть счет на сумму свыше 5 тысяч евро, необходимо документально подтвердить легальность денег. В этой связи полагаем, что введение аналогичной нормы по предоставлению документов, подтверждающих легальность происхождения денежных средств при осуществлении банковских транзакций, при перечислении денежных средств физическими и юридическими лицами, за исключением экспортно-импортных операций, могло бы препятствовать незаконному оттоку капитала из страны", – сказал Дильдабаев.
Стоит отметить, что в законопроекте "О валютном регулировании и валютном контроле в РК" определен перечень валютных операций, имеющих признаки вывода денег из страны.