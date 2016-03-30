В ближайшем будущем все попытки составления черных списков будут бесполезными. Об этом в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций заявила вице-премьер РК Дарига Назарбаева, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
В ходе брифинга, посвященного реализации Плана нации "100 шагов", членам Национальной комиссии по модернизации был задан вопрос о том, насколько правомерны действия акимов, составляющих черные списки по аккредитации журналистов.
"Все центральные и местные государственные органы в течение трех дней после принятия обязаны размещать любой документ в Сети. Проекты бюджетов, проекты законов, нормативно-правовые акты, приказы и распоряжения министерств, постановления Правительства, любые решения и принятые законы – все будет в свободном доступе. Всем нужно лишь научиться добывать информацию в Интернете и уметь ею пользоваться", – заявила заместитель Премьер-Министра.
В свою очередь министр по делам государственной службы Талгат Донаков отметил, что согласно действующему Закону "О доступе к информации" никакого ограничения быть не должно.
"В законе все четко прописано. И акимы, составляющие черные списки, нарушают закон. За это предусмотрена административная ответственность", – резюмировал глава министерства.