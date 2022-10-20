Документы из ЦОНов стало возможным получить на дом экспресс-доставкой

Готовые документы из ЦОН теперь можно заказать на дом, их привезут курьеры Яндекс Доставки. Время доставки в среднем составит один час. Получить таким образом можно документы по 150 видам популярных государственных услуг. Услуга доступна в 17-ти городах Казахстана. Об этом сообщила Госкорпорация "Правительство для граждан", передает Kazpravda.kz.

Как это работает?

По готовности документов пользователю на смартфон приходит SMS с номера 1414 с предложением оформить доставку готовых документов на портале express.gov4c.kz. Далее нужно заполнить форму, указать адрес доставки и телефон и оплатить доставку.

Курьер будет назначен сразу, а точное время доставки будет определено спросом на услуги курьеров в конкретном районе в момент заказа, расстоянием до пункта назначения и ситуацией на дорогах. В среднем оно составит один час.

Статус доставки можно отслеживать в приложении Яндекс Go, если оно установлено у пользователя или через виджет карты,

ссылка на которую придет в SMS.

Почему это удобно?

Доставка документов из ЦОН освобождает граждан от повторного визита в центр и экономит время. Это может быть удобно для работающих людей, для граждан с маленькими детьми или другими родственниками, которых трудно оставить, чтобы отлучиться.

"Ранее мы уже запустили сервис доставки документов в течение одного рабочего дня. Теперь по инициативе Министерства цифрового развития совместно с Яндексом реализовали альтернативный способ доставки, более быстрый и удобный. Часто бывает, что документ необходим нам срочно. В такие моменты удобно воспользоваться Яндекс Доставкой. У людей не всегда бывает возможность отпроситься с работы, дополнительно приехать или оставить детей дома. Сервис по доставке документов значительно экономит время и деньги", – прокомментировал сотрудничество председатель правления НАО "Государственная

корпорация "Правительство для граждан" Суйениш Абдильдин.

Какие документы можно заказать через доставку?

На сегодня казахстанцам доступна доставка документов по 150 государственным услугам. Среди них справки о рождении, заключении и расторжении брака, дубликаты военных билетов, государственная регистрация права собственности на недвижимое имущество, апостилированные документы об образовании.

При этом получить с курьером удостоверение личности – паспорт или водительское удостоверение – не получится, за ними нужно будет прийти лично.

В каких городах можно воспользоваться доставкой?

Воспользоваться доставкой документов могут жители 17 городов. Это Астана, Алматы, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Тараз, Кызылорда, Петропавловск, Актау, Павлодар, Шымкент, Семей, Атырау, Караганда, Уральск, Талдыкорган, Костанай и Актобе. В ближайшее время ожидается добавить в зону покрытия услуги Туркестан, Экибастуз и Конаев.