Документы на $3 млрд подписали на казахстанско-российском бизнес-форуме в Астане
Ксения Воронина
56 двусторонних документов на сумму $3 млрд подписали сегодня, 4 октября, на казахстанско-российском бизнес-форуме, который прошел в Астане в рамках XIII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает Kazpravda.kz.
Среди прочих документов отметим ряд меморандумов и соглашений.
Соглашение между АО "НК "Қазақстан Темiр Жолы" и компанией COALCO Development с целью приобретения 49% долей участия в совместном предприятии ООО "Центральный Сухой Порт" в Московской области.
Меморандум о взаимопонимании между Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан, акиматом Жамбылской области и АО "Еврохим" на строительство завода по выпуску минеральных удобрений и разработке месторождений фосфоритового бассейна Каратау в Жамбылской области в два этапа. 1-й этап: "Строительство горнорудного комплекса" (2013–2015).
2-й этап: "Строительство химического комплекса" (2016–2019).
Меморандум между Министерством энергетики РК, АО "НАК "Казатомпром" и Государственной корпорацией "Росатом". Подписание документа будет способствовать дальнейшему расширению и углублению двустороннего сотрудничества Казахстана и России в сфере мирного использования атомной энергии при реализации совместных проектов.
Соглашение о сотрудничестве между
АКФ "ПИТ", акиматом Астаны и некоммерческой организацией "Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий" предусматривает применение российского опыта в развитии технологических платформ, предварительная экспертиза инновационных проектов, присвоение статуса участника проекта "Сколково".
Соглашение о сотрудничестве между АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" и компанией "Росатом Международная Сеть" предусматривает предоставление российской госкорпорации статуса партнера международной выставки "Астана ЭКСПО-2017".
Евразийским Банк Развития подписал ряд соглашений, в том числе с Челябинской областью, на строительство цеха по производству металлического марганца мощностью 33 тыс. тонн в год.
Строительство открытого рудника по добыче медной и медно-цинковой руды на месторождении Кундызды в Казахстане производительностью до 2,0 млн тонн руды в год, а также строительство внешней и внутренней инфраструктуры. А также кредитный договор с АО "Соколово-Сарбайское Горно-обогатительное производственное объединение"– финансирование расходов, связанных с производством экспортной продукции (железорудный концентрат, окатыши). Продукция будет поставляться в Россию на Магнитогорский металлургический комбинат, который входит в число крупнейших мировых производителей стали и в основном перерабатывает казахстанскую руду.
Также подписан Меморандум о намерениях между Евразийским Банком Развития и АО "ИНТЕРСКОЛ", предусматривающий финансирование экономики развития производства электроинструмента в России, Республике Казахстан и Республике Беларусь.
Ряд документов направлен на развитие автомобилестроения, транспорта и логистики.
Так подписано несколько меморандумов между ТОО "СемАЗ" и "Группой "ГАЗ" с целью развития сборочных производств автобусной техники в РК, сборочных производств автомобилей УРАЛ NEXT, а также промышленной сборки автомобилей "ГАЗель Некст".
Также заключено лицензионное соглашение между ТОО "СарыаркаАвтоПром" и ПАО "СОЛЛЕРС" о передаче права осуществлять производство автомобилей УАЗ на территории Республики Казахстан.
Отметим, что Россия традиционно является крупнейшим торговым партнером Казахстана. В 2015 году товарооборот между двумя странами составил $14,57 млрд, в том числе экспорт – $4,34 млрд, импорт – $10,23 млрд.