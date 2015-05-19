Документы на кредит вместо клиента будут собирать банки – МИР РК

Технологии
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В ближайшем будущем банки станут самостоятельно собирать документы клиента на выдачу кредита. Это станет возможным благодаря усовершенствованию портала электронного правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Новости Усть-Каменогорска".

"На практике это будет выглядеть так: человек приходит в банк за займом. Если у гражданина нет с собой документов, сотрудник финансовой организации на портале электронного правительства формирует запрос. Клиент в своем "Личном кабинете" на портале подтверждает, что согласен предоставить документы. После этого все необходимые справки поступают в базу данных банка. Благодаря этой системе подтверждения персональные данные казахстанцев будут защищены", – рассказал председатель Комитета связи Министерства по инвестициям и развитию РК Сакен Сарсенов.

В пилотном режиме проект запустят в Астане, Алматы и Актобе уже в июне текущего года. Затем инновация появится во всех городах страны.

Для удобства работы на портале летом в Казахстане появятся   sim-карты, на которые можно сохранить электронную цифровую подпись. Тогда пользователь сможет моментально подтвердить запрос банка на получение справок.

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