Документы почти на 5 млрд долларов подписали на полях KGIR в Шымкенте

На площадке KGIR-2026 собрались свыше 500 инвесторов и представителей бизнеса из более чем 40 стран

Фото: пресс-служба правительства РК

На IX Kazakhstan Global Investment Roundtable в Шымкенте подписаны документы на $4,8 млрд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

В их числе Соглашения об инвестициях:

- по строительству ветровой электростанции мощностью 1 000 МВт с системой накопления энергии в Костанайской области на $730 млн (между Министерством энергетики РК и ТОО «Turan Wind Energy»);

- по созданию интеллектуальной системы контроля на автомобильных дорогах Казахстана (ИСКАД) на $249,6 млн (между Министерством транспорта РК и ТОО «Freedom Lab»);

- по строительству завода по выпуску стеклотары в Актобе на $150 млн (между Министерством промышленности и строительства РК и компанией Aktobe Steklo).

Меморандумы:

- по реализации проекта строительства сети из 20 региональных инклюзивных школ на $1 млрд (между Министерством просвещения РК и ТОО «DSKZ & KAMC»);

- по строительству многофункционального терминала в рамках первого этапа развития порта Құрық на $1 млрд (между АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» и Guoyou Materials Group Co., Ltd.);

- по реализации инвестиционного проекта «Международный медицинский город Казахстана» на $650 млн (между АО «НК «KAZAKH INVEST» и Shoval Kazakhstan Ltd);

- по строительству дата-центра мощностью 250 МВт на территории Долины ЦОДов на $500 млн (между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК и компанией Amsa Digital);

- по созданию мясного кластера на $111,1 млн (между акиматом Туркестанской области и ТОО «Nurym Group»);

- по строительству и эксплуатации кампуса университета с общежитием в Астане по британской модели образования на $40,8 млн (между Министерством науки и высшего образования РК и Coventry University Kazakhstan);

- по строительству завода по производству полипропиленовых мешков и биг-бэгов на $8,8 млн (между акиматом Кызылординской области и компанией Apex Packaging) и др.

Также подписано рамочное соглашение по строительству завода по производству ПЭТ-преформ и переработке пластика на $74,3 млн (между акиматом Шымкента и ТОО «KOKSAN»).

За вклад в реализацию социально-экономических и индустриальных проектов наградами отмечены генеральные директора ТОО «СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс» Вели Динчел, Aksa Energy – Наджи Агбал, ТОО «Kazakhstan Hydrogen Peroxide» – Сунь Пэнчэн, ТОО «KamLitKZ» – Алексей Котов, ТОО «Saran Machinery» – Станислав Ли; председатель правления ТОО «Fabe Agro» – Ахмед Будан, Emirates Kazakhstan Education Investment Group – Руслан Жумагулов; президент Carlsberg Central Asia и глава региона Центральная Азия – Вячеслав Мальцев; региональный директор SABIS – Рами Малак; руководитель международного образовательного учреждения Ardingly Astana – Даррен Джонс; председатель совета директоров группы компаний TEXOL – Шота Абхазава; основатель и генеральный директор Network School – Баладжи Шринивасан.