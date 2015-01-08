Документы заговорили Вадим МАХИН, Алматы

Материалы объемной книги в 60 печатных листов отображают напряженную и творческую работу Н. Ундасынова на посту председателя Совета народных комиссаров – Совета министров Казахской ССР на протяжении 13 лет (с 1938 по 1951 год). Это был трудный период отечественной истории – сложные довоенные годы, Великая Отечественная война, затем восстановление народного хозяйства страны. В сборнике публикуются малоизвестные документы, а некоторые из них вводятся в научный оборот впервые, так как до недавнего времени были строго засекречены. И все они свидетельствуют о том, что Нуртас Дандыбаевич, который возглавил Правительство республики в свои 34 года, был незаурядной личностью и внес большой вклад в развитие экономики, науки и культуры страны.

Серьезным испытанием для всех стала Великая Отечественная война. В Казахстан было эвакуировано свыше 140 заводов и фабрик, которые нужно было разместить по территориям и срочно наладить выпуск продукции для фронта. Более того, интересы обороны требовали ввода новых мощностей. В сборнике приводятся воспоминания Ундасынова, в которых он пишет: «Огромная территория республики покрылась строительными лесами. Только в 1942 году в Казахстане строилось около 150 крупных объектов, в том числе 40 – сверхлимитные стройки союзного значения».

В том же году было решено построить Казахский металлургический завод недалеко от Караганды. Для подготовки кадров на учебу в Магнитогорский и Кузнецкий металлургические заводы Правительством было направлено 2 000 представителей казахской молодежи призывного возраста. Через 2 года они вместе со своими учителями вернулись на завод и составили ядро отряда казахских металлургов. Новому городу, будущему центру черной металлургии, было присвоено символическое название – Темиртау.

Это один из примеров беспрецедентных решений на высоком управленческом уровне, это символ ударного труда от рабочего до председателя Правительства. Благодаря мужеству и самоотверженной работе казахстанцев республика превратилась в одну из крупнейших военно-промышленных баз Советского Союза.

Глава Правительства был открыт и доступен как для самых широких масс населения, так и для воинов Красной армии. К нему обращались и за помощью, и с деловыми предложениями, и просто с дружественными пожеланиями десятки, сотни людей. Гвардии полковник Бауыржан Момышулы 30 апреля 1943 года направил Нуртасу Дандыбаевичу личное письмо, в котором поделился мыслями по возрождению «традиций казахского народа, воспитывающих боевые качества в джигите». В конце письма полковник заключает: «Возрождение благородных традиций нашего народа, обогащающее вкладом своим систему воспитания молодежи, немыслимо без вмешательства таких государственных мужей, как Вы».

Редакционной коллегией и составителями сборника глубоко продумана структура книги. Документы, фотоснимки объединены в разделы: о превращении Казахстана из аграрной страны в страну развитой промышленности, о подготовке инженерно-технических, педагогических и научных кадров. Сами за себя говорят названия этих разделов: «Искусство – народу», «Без науки будущего не построить», «На мирные рельсы» и т. д.

Выступившие на презентации ученые, представители общественности выразили удовлетворение выпуском уникального сборника. Генеральный директор Центрального государственного архива РК Ляззат Актаева подчеркнула, что книга непременно заинтересует государственных служащих, ученых, преподавателей вузов и самый широкий круг читателей, интересующихся историей Казахстана.