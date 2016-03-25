​Долг и обязанность

Прошедшие выборы были особенные, так как мы выбирали Мажилис Парламента, который в свете дальнейшей реализации Пяти институциональных реформ станет играть еще более важную роль в политической и экономической жизни страны. Кроме того, участие в выборах – это возможность внести свой вклад в построе­ние подотчетного государства.

Ведь как гражданин сможет спросить власть за ее действия, если он игнорировал голосование. Поэтому я и все члены моей семьи приняли участие в прошедших выборах. Для моих маленьких дочерей это и первый пример гражданственности.