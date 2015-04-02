Долг каждого гражданина

Свежий выпуск
728
Владимир ОСИПОВ
Инициатива, приуроченная к предстоящим президентским выборам, организована по предложению казахстанских бизнесменов и Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».
Выступая в поддержку акции, отечественные предприниматели маркируют производимую ими продукцию и реализуют ее со специальной эмблемой «Важен голос каждого!». Специально для этого разработаны наклейки с логотипом НПП и слоганом, а также календари, которые будут размещены в торговых центрах, кафе, ресторанах, напоминая казахстанцам, сколько дней осталось до важного для всей страны события.
– Участие в акции – это гражданский долг каждого из нас, и, поддержав ее, мы намерены внести свою лепту в развитие страны, а также призвать соотечественников к участию в главном событии республики – выборах Президента РК, – сказал генеральный директор АО «Астана Өнім» Галымжан Абдыкалыков.
Предприятие основано в 1998 году и занимается племенным животноводством, растениеводством, коневодством. По словам руководителя, молочный завод ежедневно производит около 10 тонн экологически чистой молочной продукции, реализуемой столичным жителям.
– Предприятие выпускает 17 видов продукции, среди которых национальные напитки – кумыс, шубат, курт и иримшик, – добавил Г. Абдыкалыков.
Как подчеркнул директор Палаты предпринимателей Астаны Меирбек Мажитов, отрадно, что с большим пониманием отнеслись к данной акции и столичные бизнесмены, их поддержка играет немаловажную роль. Так, владельцы торговых центров, ресторанов, гостиниц столицы уже выразили свою готовность оказать ей всемерную поддержку. В их числе и один из успешных столичных отелей – Red Village Hotel.

Популярное

Все
Елена Рыбакина одолела победительницу "Ролан Гаррос" и вышла в финал турнира в Риме
Нетрезвую актюбинку задержали за прогулку по улице в полицейской форме
Житель Жетысу вырастил плантацию марихуаны
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Дело о спецЦОНах передано в суд
Массовая драка закончилась стрельбой во дворе многоэтажного дома в Кызылорде
Причину гибели семьи озвучили санврачи в Алматинской области
Современную систему орошения полей начнут производить в Казахстане
Из Казахстана пытались вывезти около 100 тысяч незадекларированных евро
В Уральске пропавшую школьницу нашли на крыше многоэтажки
В Алматы мопедист сбил полицейского после требования остановиться
Елена Рыбакина победила на старте турнира в Риме
Проблемы экспортных поставок Казахстана в Китай обсудили в главном таможенном управлении КНР
Нарушения в сфере медобследования беременных выявили в Актау
Авиакомпания "FlyArystan" объяснила, почему пассажиры не могут вылететь из Кызылорды в Астану
Нарушения выявили в "Озенмунайгазе"
Ташкенбай завоевал первое золото на ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте
На Евровидении победила певица из Швеции
Вокруг да около науки
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Антикор начал расследование в отношении главы столичного управления Алии Кожабаевой
В Турции проходят выборы президента и парламента
Питбуль разорвал лицо трёхлетней девочке в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Пять новаций Социального кодекса
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Объявлены даты ЕНТ-2023
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы

Читайте также

Этот парень верблюда поднимет…
От аула до Сеула
Дом, где мама рядом
Кумыс доброй надежды

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]