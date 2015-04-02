Долг каждого гражданина Свежий выпуск 728 Владимир ОСИПОВ

Инициатива, приуроченная к предстоящим президентским выборам, организована по предложению казахстанских бизнесменов и Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

Выступая в поддержку акции, отечественные предприниматели маркируют производимую ими продукцию и реализуют ее со специальной эмблемой «Важен голос каждого!». Специально для этого разработаны наклейки с логотипом НПП и слоганом, а также календари, которые будут размещены в торговых центрах, кафе, ресторанах, напоминая казахстанцам, сколько дней осталось до важного для всей страны события.

– Участие в акции – это гражданский долг каждого из нас, и, поддержав ее, мы намерены внести свою лепту в развитие страны, а также призвать соотечественников к участию в главном событии республики – выборах Президента РК, – сказал генеральный директор АО «Астана Өнім» Галымжан Абдыкалыков.

Предприятие основано в 1998 году и занимается племенным животноводством, растениеводством, коневодством. По словам руководителя, молочный завод ежедневно производит около 10 тонн экологически чистой молочной продукции, реализуемой столичным жителям.

– Предприятие выпускает 17 видов продукции, среди которых национальные напитки – кумыс, шубат, курт и иримшик, – добавил Г. Абдыкалыков.

Как подчеркнул директор Палаты предпринимателей Астаны Меирбек Мажитов, отрадно, что с большим пониманием отнеслись к данной акции и столичные бизнесмены, их поддержка играет немаловажную роль. Так, владельцы торговых центров, ресторанов, гостиниц столицы уже выразили свою готовность оказать ей всемерную поддержку. В их числе и один из успешных столичных отелей – Red Village Hotel.



