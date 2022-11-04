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Долг каждого

Михаил Тё, Жамбылская область

Важность овладения государственным языком обсудили участники семинара-тренинга «Анамның тілі – айбыным менің».

В ходе мероприятия, организованного республиканским этно­культурным центром дунган, городским отделом культуры и развития языков и центром духовно-нравственного воспитания «Анаға тағзым», озвучен ряд мнений, которые сводились к одному – роль казахского языка в дальнейшей судьбе государства трудно переоценить.

Нельзя не согласиться с Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, что язык Абая постепенно становится по праву языком образования и науки, культуры и делопроизводства. К примеру, удельный вес документооборота на казахском языке в регионе в этом году составил свыше 99%. Растет понимание значимости языка среди жамбылцев. С каждым годом все больше местных жителей начинают изучать его и стараются использовать в повседневной жизни, что свидетельствует о том, что государственный язык становится и инструментом межэтнического общения. Безусловно, это про­изойдет не сразу, но подвижки уже заметны. На сегодняшний день больше 70% населения облас­ти владеют им свободно. Знание поз­воляет не только говорить, но и осмыс­ленно читать и писать. И таких людей становится все больше, в том числе среди представителей различных этносов, в частности среди узбеков, татар, русских, кыргызов, азербайджанцев, корейцев, дунган... Примечательно, что последние проявляют особый интерес к изучению языка Абая. Так, большая часть слушателей курсов, организованных в Кордайском районе, – представители дунганского этноса.

– Говоря о дружбе, единстве и межэтническом согласии, мы не можем обойти стороной язык, который является не только предметом гордости нашей республики, но и ключом к пониманию друг друга, – считает председатель совета матерей республиканского этнокультурного центра дунган Сара Даузова. – Он также служит инструментом консолидации народа. Государственный язык, его развитие и совершенствование, расширение сферы его применения – это один из важнейших вопросов политического курса Президента, который отметил, что развитие казахского языка являет­ся одним из ключевых приоритетов государства. И повышение его статуса – гражданский долг каждого из нас. В связи с этим я призываю всех граждан страны вносить свой вклад в развитие государственного языка.

Семинар-тренинг, участниками которого стали представители совета матерей Ассамблеи народа Казахстана Жамбылской области, педагоги, студенты и участники клуба «Долголетие», прошел в форме живого диалога. Для тех, кто только собирается изучать язык Абая, встреча была особенно полезной, поскольку приглашенные гости, среди которых было немало полиглотов, поделились своими методами изучения языков, дав практические советы. Как быстро овла­деть иностранными языками, рассказали учитель Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Тараза Нурзада Даутова, учитель средней школы имени Чкалова Жамбылского района Роза Юнусова, руководитель центра духовно-нравственного воспитания «Анаға тағзым» Эльмира Мырза-Гали и другие.

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