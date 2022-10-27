Долг ответственностью краcен

Внедрение электронного предоставления прав на земельные участки одобрили депутаты Мажилиса. Только вот показательный казус – в этот день в самом здании Мажилиса Сеть работала, что называется, через раз.

Соглашение о займе между Рес­публикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития на пленарном заседании под председательством спикера Ерлана Кошанова депутатам представил заместитель Премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев. Итак, соглашение о займе на сумму 345,7 млн евро подписано 24 августа. Занимает Казахстан на финансирование дефицита бюджета.

– Средства займа позволят поддержать принятые расходы бюджета, в том числе направленные на социальные и другие приоритетные цели государства. Заем предоставляется со сроком погашения 11,5 года, включая 2,5-летний льготный период. Ставка вознаграждения составляет EURIBOR + переменный спред. Единовременная комиссия – 0,25% от суммы займа, комиссия за резервирование – 0,25% годовых, – рассказал депутатам глава Минфина условия займа.

Обслуживание и погашение привлекаемого займа будут осуществляться за счет средств рес­публиканского бюджета.

Очередной международный заем, который берет Казахстан, вызвал очередные вопросы, которые регулярно звучат из уст депутатов. Вопрос Максата Раманкулова не был оригинальным, но был актуальным. Он привел данные прогноза социально-экономического развития, в котором госдолг Казахстан по отношению к ВВП к 2023 году составит порядка 23,7% с ежегодным ростом до 2025 года до 25%. По информации Счетного комитета, одной из причин увеличения государственного долга Правительства является в том числе влияние на экономику страны инструментов внешнего заимствования.

– Депутаты неоднократно делали на этом акцент. Какова доля внешних обязательств в структуре долга страны, его динамика, какая работа ведется по снижению долговых обязательств страны, выдерживаются ли ограничения, установленные в недавно принятой Концепции управления государственными финансами? – поинтересовался мажилисмен.

В ответ глава Минфина сделал признание:

– Действительно, сейчас нас всех беспокоит этот вопрос.

Но, как выяснилось, беспокоиться Правительству не о чем. «Крас­ные флажки», за которые нам выходить в объемах займов (так называемые ковенанты) нельзя, сохраняются. То есть занимать еще можем.

– То есть наши ковенанты по сравнению с международными в два раза ниже, но тем не менее обслуживание займов с каждым годом, возможно, будет осложнено. Мы сейчас ставим задачу не превышать 35–37% внешних займов в общей структуре займов и стараемся ковенанты не превышать, – сказал Ерулан Жамаубаев.

Что касается принимаемых мер для сокращения объема долга, то, во-первых, необходимо сокращать дефицит бюджета.

– У нас есть Концепция управления госфинансами, мы поэтапно будем сокращать дефицит. Когда дефицит будет сокращаться, бюджет будет восполняться за счет внутренних доходов. Нужно сокращать теневую экономику, полностью оцифровать налоговое и таможенное администрирование. То есть необходимо провести процедуры автоматизации и модернизации. Мы думаем, что эта работа полностью завершится в ближайшие год-два, – пообещал министр.

Помимо этих прописных истин, прозвучала и обнадеживающая информация. По словам Ерулана Жамаубаева, сейчас ведутся переговоры с инвесторами о новых валютных условиях сотрудничества.

– Если все пройдет нормально, то иностранные инвесторы будут иметь возможность заходить к нам на рынок в тенге. То есть валютные риски будут намного ниже, и это будет еще одна возможность для нас, – сказал он.

Еще одной хорошей статьей пополнения бюджета могло бы стать развитие экспортного продовольственного потенциала, для этого, как регулярно говорят чиновники, в нашей стране есть возможности, и мы вполне могли бы кормить полконтинента.

В этом ключе красноречиво прозвучал депутатской запрос Галыма Амреева, который недоумевает, почему госорганы разрывают договора о закупах продуктов в пик низких цен?

– Поступают сигналы от СПК из регионов, что дана команда разрывать все ранее действовавшие контракты и аккумулировать средства на счетах. Это в то время, когда цены на основные продукты и сырье для них самые низкие. Например, цена на зерно 3-го класса упала до минимума, так же на подсолнечник и другие виды. Вместо того, чтобы дать всем команду немедленно проводить закуп продовольственного сырья, мы теряем время, – бьет тревогу мажилисмен.

Тем не менее депутаты ратификацию одобрили, но попросили: прежде чем занимать, консультироваться с Парламентом.

Согласно повестке, депутаты также в первом чтении одобрили поправки по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости, представленные и. о. министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асетом Турысовым. Он отметил, что проект разработан в связи с поручением Президента по обеспечению прозрачности и полного доступа населению и бизнесу информации о земельном фонде и объектах недвижимости.

– За счет интеграции всех информационных систем будет обеспечен цифровой контроль рассмотрения обращений и будут пресечены необоснованные отказы госорганов. Нововведения направлены на обеспечение доступности кадастровых данных, открытое пользование цифровой картой на всей территории страны, снижение коррупционных рисков, – рассказал Асет Турысов.

Поправками также предусмат­ривается отдельный порядок изменения целевого назначения земельного участка, расположенного на землях населенных пунктов, в рамках которого исключается процедура рассмотрения данного вопроса на земельной комиссии и уполномоченным органом по земельным отношениям. Таким образом, решения по изменению целевого назначения земельных участков на территории населенного пункта будут приниматься структурными подразделениями акиматов, осуществляющими функции в сфере архитектуры и градостроительства, на основании градостроительных документов.

Пока Правительство вносит поправки, в том числе регулирующие вопросы изменения целевого назначения земель, в Алматы рекреационные земли обсерватории и Астрофизического института имени Фесенкова переводятся в земли сезонного жилья и мало­этажного строительства. Об этом в своем запросе сообщила депутат Ирина Смирнова.

– Перевод рекреационных зон обсерватории в жилую зону – это прямое уничтожение обсерватории и астрофизического института. Рекреационная зона Каменского плато, обсерватории выведена в состав земель сезонного жилья и малоэтажных, до трех этажей, застроек постановлением акима Алматы от 25 июня 2021 года. И скоро вместо обсерватории и астрофизического института, имеющих большое научное, образовательное, познавательное, историческое, туристское, сак­ральное значение, должны разместиться очередные коттеджи, – возмутилась Ирина Смирнова и потребовала от Генпрокуратуры рассмотреть законность перевода земель Каменского плато, ранее принадлежащих Казахстанскому институту земледелия и представляющих собой сортовые яблоневые сады, под жилищное строительство.

Озабочены депутаты и безопас­ностью системы Единого государственного кадастра недвижимости (ЕГКН). Так, мажилисмен Юрий Ли напомнил, что процедура предоставления земельного участка предполагает передачу данных с информационных систем всех заинтересованных, как центральных, так и региональных уполномоченных органов, в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости. При этом если вопрос информационной безопасности систем центральных органов более или менее решен, то информационная безопасность региональных баз данных вызывает сомнения.

По словам Асета Турысова, сама система будет сопровождаться национальным оператором «Национальные информационные технологии», где все вопросы информационной безопасности учтены, находятся в контуре электронного правительства. Вместе с тем вопрос защиты персональных данных в соответствии с Законом «Об информатизации» будет находиться в функционале НИТ, где работает оперативный центр информационной безопасности, с которой заключен договор.

– Что касается региональных систем, то сегодня 11 из них про­шли испытание на информбезо­пасность, а остальные системы – на стадии прохождения. В случае если эти системы не смогут пройти проверку в самой системе ЕГКН, предусмотрено автоматизированное рабочее место для сотрудника акимата. Поэтому думаю, что данный вопрос будет однозначно решен, – сказал он.

Поднимался и вопрос качества Интернета. В этой связи член Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Айкын Конуров отметил, что депутаты внесли ряд поправок, направленных на реализацию цели законопроекта.

– Ввиду неполного охвата территории страны Интернетом рабочей группой принято решение внедрить электронный формат предоставления прав на земельные участки только для земель столицы, городов республиканского, областного и районного значения. Такое предоставление будет осуществляться посредством веб-портала электронного правительства через публичную кадастровую карту, – добавил депутат.