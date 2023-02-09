Долги – на торги

Тема стрессовых активов так же стара, как и взаимоотношения между кредиторами и их клиентами. Многие тысячелетия заемщики, не сумевшие вовремя расплатиться с кредитом, отдавали кредитору залог, который тот мог продать, оставить себе, сдать в аренду или обменять.

Если актив не очень ликвидный, то с его реализацией могли возникнуть трудности – к примеру, покупатели соглашались приобрести его только с большой скидкой. Если у кредитора накапливалось слишком много залогов, это начинало мешать бизнесу, поскольку накопленные активы отвлекали из оборота денежные ресурсы, требовали расходов на хранение или, например, ветшали, портились. Иными словами – становились обузой.

Если же кредит выдавался без залога, то в случае, если его не возвращали в срок, проб­лемным активом становился уже сам долг, который при желании кредитор мог продать с дисконтом тому, у кого больше терпения или умения взыскивать долги.

Точно так же дело обстоит и у современных кредиторов, например, банков, на балансах которых в определенные перио­ды накапливались большие объемы просроченных кредитов, становясь стрессовыми активами.

Особенно ярко это проявлялось в периоды экономических кризисов или «схлопывания пузырей» на рынке недвижимости, когда принятые в залог квартиры, дома или земля кратно теряли в цене, и заемщики предпочитали расстаться с подешевевшим залогом, чем выплачивать долг.

Сегодня эта проблема стоит не столь остро, как в разгар упомянутых кризисов, однако не перестает быть значимой, недаром на необходимость ее решения обратил внимание Глава государства.

В конце января прошлого года Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями крупного отечественного бизнеса дал поручение Агентству по регулированию и развитию финансового рынка РК (АРРФР)совместно с Правительством создать цифровую платформу и инфраструктуру, сформировать вторичный рынок покупки и продаж стрессовых активов, предус­мотреть стимулы, включая налоговые, для их приобретения.

Мы поинтересовались у финансового регулятора ходом работы по снижению уровня стрессовых активов и о том, на какой стадии находится исполнение поручения Главы государства.

– Уровень стрессовых активов служит основным индикатором надежности банковской системы и ее способности кредитовать реальный сектор экономики. За последние пять лет объем таких активов в банковской системе был существенно сокращен и в настоящее время не представляет угрозы для финансовой стабильности сектора. Главной задачей сейчас является развитие рыночных механизмов реализации стрессовых активов, – отметил замес­титель председателя АРРФР РК Олжас Кизатов.

В ежегодном Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» от 1 сентября 2021 года Глава государства отметил, что большое значение имеет работа по снижению уровня стрессовых активов. Замороженные активы нужно возвращать в экономический оборот, но исключительно на рыночной основе. Для этого требуется соответствующая законодательная база.

В течение длительного перио­да времени проблема высокого уровня стрессовых активов препятствовала развитию банковского сектора Казахстана. Начиная с 2017 года были предприняты кардинальные меры по их снижению. В результате удалось существенно уменьшить долю просроченных и невозвращенных кредитов в банковском секторе.

Оценочно с 2017 года их размер в целом с 7,7 трлн к середине 2022-го снизился до 2,4 трлн тенге. Большинство проблем, связанных с высоким объемом неработающих активов, накопленных в прошлые годы, было решено или находится в процессе урегулирования.

В начале 2021 года приняты регуляторные меры, ограничивающие до пяти лет нахождение стрессовых активов на балансах банков и организаций по управлению стрессовыми активами (ОУСА). Расширены полномочия таких организаций по управлению и списанию проблемных займов, в том числе путем создания совместных с иностранным капиталом предприятий.

Как ожидается, повышению привлекательности стрессовых активов для инвесторов будут способствовать меры, принимаемые по результатам независимой оценки качества активов (AQR), проведенной в 2019–2020 годах, которые указали на необходимость совершенствования прак­тики формирования провизий и оценки залогового имущества.

– В связи с этим банки разработали и согласовали с агентством планы корректирующих мер по улучшению своих бизнес-процессов, – пояснил Олжас Кизатов. – Также агентст­вом приняты изменения в регуляторные требования, нацеленные на своевременное и полное формирование провизий банками по своим кредитным портфелям. Данные требования действуют с 2022 года.

Дополнительно к регуляторным мерам усилена работа с банками, допустившими высокий уровень стрессовых активов, с этими кредитно-финансовыми учреждениями согласованы индивидуальные планы по поэтапному сокращению таких активов до 0,9 трлн тенге к 2026 году.

В 2020 году были приняты поправки в налоговое законодательство, предусматривающие снижение расходов по налогам инвесторов, покупающих стрессовые активы у Фонда проблемных кредитов (ФПК).

Эти шаги стали частью комп­лексной работы регулятора по улучшению методик оценки справедливой стоимости активов, требований к работе банков со стрессовыми активами, что в совокупности призвано сформировать адекватную рыночную стоимость и обеспечить прозрачность сделок.

По оценкам АРРФР, размер стрессовых активов по состоя­нию на 01.10.2022 года составлял около 2,4 трлн тенге, или 5,8% от активов банковской системы. Доля неработающих кредитов по состоянию на 01.01.2023 года равнялась 3,4% от совокупного ссудного портфеля банковского сектора, или 0,8 трлн тенге.

– В настоящее время, – констатировал замглавы финансового регулятора, – уровень стрессовых активов по банковской сис­теме не представляет угрозы для финансовой стабильности финансового сектора Казахстана.

Однако на балансах банков и ОУСА все еще сохраняется значительный объем стрессовых активов, включающий как проблемные кредиты, так и взысканное имущество в виде недвижимости, земельных участков, производственных объектов и оборудования, которые необходимо вовлечь в экономический оборот.

В связи с этим основным прио­ритетом становится развитие ликвидного рынка стрессовых активов на рыночных условиях. Это будет стимулировать банки более активно снижать уровень таких активов и направлять высвобожденный капитал на кредитование экономики.

По мнению Олжаса Кизатова, текущий объем стрессовых активов является привлекательным для вхождения на рынок потенциальных инвесторов.

Международная практика показывает, что для полноценного функционирования рынка стрессовых активов необходимо устранить ряд регуляторных, налоговых и юридических препятствий, из-за которых образуется ценовой разрыв между спросом и предложением на такие активы.

Агентством финансового надзора совместно с другими госорганами с привлечением международных организаций и консультантов проведен экономический и юридический анализ регуляторных, налоговых и правовых препятствий и необходимых условий для создания ликвидного рынка стрессовых активов. Выработаны рекомендации по их устранению.

С учетом этих рекомендаций агентством совместно с Национальным банком и Правительст­вом РК в сентябре 2021 года был разработан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка стрессовых активов», подписанный Главой государства 4 июля 2022 года.

Главная цель нормативно-правового документа – создать условия для беспрепятственного доступа к рынку стрессовых активов широкого круга инвес­торов, заинтересованных в их оздоровлении и вовлечении в экономический оборот. В связи с этим законом предусмотрено расширение существующего списка уполномоченных покупателей путем включения в него частных инвесторов, в том числе иностранцев. Причем для защиты прав населения данным законом не предусмотрена продажа частным инвесторам долгов по просроченным кредитам физических лиц.

Принят во внимание и тот факт, что инвесторы могут не иметь достаточных знаний о местном рынке стрессовых активов или не располагать необходимыми операционными и техническими ресурсами для их обслуживания.

– Именно поэтому законом предусматривается создание сервисных компаний, которые будут предоставлять услуги инвесторам по обслуживанию и управлению неработающими кредитами, – сообщил замглавы АРРФР.

Предполагается, что сервис­ные компании будут осуществлять доверительное управление активами, разрабатывать и осуществлять индивидуальные стратегии взыскания, оказывать другие услуги собственникам стрессовых активов.

Функциями сервисных компаний предлагается наделить дочерние организации банков, осуществляющие управление стрессовыми активами, и коллекторские агентства, которые уже обладают соответствующим опытом и компетенцией. На подзаконном уровне для сервисных компаний будут установлены повышенные требования по размеру капитала, опыту работы на рынке, наличию безупречной деловой репутации и отсутствию надзорных мер и санкций.

АРРФР будет вести реестр и размещать на своем интернет-ресурсе информацию о сервисных компаниях, соответствующих установленным требованиям. Это позволит обеспечить дополнительную защиту прав заемщиков, поскольку указанные организации находятся в периметре регулирования агентства.

В целях защиты прав и интересов заемщиков на частного инвестора и сервисные компании распространяются все требования и ограничения, предъявляемые законодательством Казахстана к взаимоотношениям кредитора с заемщиком в рамках договоров банковского займа и микрокредита.

– К таким ограничениям можно отнести запрет на одностороннее изменение договора, на индексацию обязательств и платежей, выданных в тенге, с привязкой к любому валютному эквиваленту, а также на начисление неустойки, – отметил Олжас Кизатов.

Таким образом, будет обеспечена защита прав заемщиков перед частными инвесторами и сервисными компаниями. Чтобы стимулировать банки и микрофинансовые организации к скорейшему вовлечению стрессовых активов в экономический оборот, законом установлен предельный срок (три года) для нахождения на их балансах взысканного имущества, перешедшего в собственность банка в счет погашения проблемного кредита.

Другой приоритетной задачей следует считать развитие полноценной инфраструктуры для реализации стрессовых активов и формирование вторичного рынка их покупки и продажи.

Создание специальной цифровой платформы будет способствовать стандартизации информации о проблемных активах и повышению прозрачности рынка, преодолению «информационной асимметрии» между продавцами и инвесторами, расширению базы инвесторов.

Агентством совместно с меж­дународными консультантами проведен всесторонний анализ международного опыта, а также всех действующих государственных и коммерческих платформ с детальным изучением их функциональных и технических возможностей. В итоге подготовлено полное технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта.

Важно отметить, что модель предполагает аккредитацию и дальнейшее функционирование нескольких подобных платформ, отвечающих единым требованиям. Эти требования, функциональные и технические, будут закреплены на законодательном уровне.

Таким образом, лишь соответствующие требованиям платформы получат право на проведение продаж стрессовых активов.

В 2023 году агентством будут продолжены дальнейшие мероприятия по созданию выбранной модели функционирования цифровой платформы.