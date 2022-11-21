Долги по зарплате более чем на 4 млрд тенге выявили в Казахстане

С начала года государственные инспекторы труда защитили права 17,2 тысячи работников в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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По состоянию на 1 ноября госинспекторы труда на 781 предприятии республики выявили задолженность по заработной плате перед 18,9 тысячами работников более чем на 4 млрд 359,2 млн тенге.

Руководителям данных предприятий было выдано 719 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 130,1 млн тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 17,2 тысячи работников. Им выплачено 4 млрд 234,1 млн тенге.