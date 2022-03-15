Всю зиму жители многоэтажек Кентау откровенно мерзли, не согреваясь даже мыслью о том, что нынче стоимость отопления существенно снижена.

Как только потеплело, кентаус­цы потянулись на улицу, чтобы погреться под лучами весеннего солнца. Сделать это дома практически невозможно. Люди говорят, что мерзли всю зиму, коротая время в остывших и отсыревших квартирах. И это в условиях относительно теплой зимы, без особых морозов и снега.

Жительница Кентау Елена Солодова рассказывает, что всю зиму ее семья не снимала дома теплых вещей, в них же и спать ложились. Да и сегодня от холода не спасает электрический обогреватель, работающий едва ли ни круглосуточно, наматывая огромные счета за электроэнергию. Все равно пар изо рта идет...

– Мы мерзнем, никогда такого не было, – уверяет Елена Солодова. – Совсем беда, когда не выдерживают нагрузки и вырубаются трансформаторы, тогда в квартире очень быстро становится примерно так же, как на улице.

Лилия Отставных тоже сетует на холод в квартире, утверждая, что жильцов первых этажей не спасают даже валенки. Та же ситуация и у Бибырайлым Жумакул, четверо детей которой всю зиму кашляют, у них постоянно насморк и озноб.

Многодетная мать отмечает: до ноября отопление было относительно нормальным, а потом трубы начали резко остывать. Что случилось, людям никто так и не удосужился толком объяс­нить, наоборот, в адрес горожан прозвучали обвинения, мол, как следует не подготовились к отопительному сезону, не прочистили стояки, не отремонтировали лежаки...

Причину холода в домах люди видят в работе ТЭЦ-5, которая, по их мнению, больше коптит, чем дает тепла.

Теплоснабжающая организация обвинения в свой адрес отвергает, утверждая, что все котлы работают на полную мощность. Заместитель начальника ТЭЦ-5 Аширхан Толеу заявляет: 63 градуса температура воды в системе отопления на подаче и 43 – на «обратке» – норма при плюсовой температуре за окном.

Логично возникает вопрос, куда девается тепло? Кентаусцы обращают внимание журналис­тов и местного акимата на то, что практически через весь город тянется неизолированная теплотрасса, через оголенные трубы которой тепло якобы и уходит. И не понимают, какой прок в том, чтобы обогревать улицы вместо квартир, особенно если учесть, что в Кентау 169 км внутриквартальных и 48 км магистральных теплосетей.

Руководство ГКП «Кентау сервис» в данном вопросе солидарно с горожанами, соглашаясь, что теплосети изолировать действительно необходимо, вот только денег на это нет. Дескать, при таком тарифе едва хватает на зарплату сотрудникам. Нет возможности ее повышать, хотя все вокруг дорожает. Остается надеяться лишь на помощь из бюджета.

Сейчас теплоэлектроцентраль находится в коммунальной собст­венности. Из-за больших тепловых потерь предприятие не удается вывести хотя бы на самоокупаемость, не говоря уже о рентабельности.

В акимате Туркестанской области пояснили, что на текущий отопительный сезон Кентауской ТЭЦ из бюджета уже выделили средства. Причем сумма немалая – 1 млрд 200 млн тенге. Эти деньги, по словам специалистов, даются на весь отопительный сезон, в том числе для закупа угля, мазута. И такую поддержку от государства ТЭЦ получает ежегодно. Самое интересное, что при еле теплых батареях городская ТЭЦ-5 оказалась в долгах как в шелках.

Почему теплоэнергоцентраль погрязла в долгах, в акимате Туркестанской области не понимают. Сумма долга подбирается к 700 млн тенге, включая задолженность перед поставщиками угля, электроэнергии, мазута.

Руководство ТЭЦ объясняет сложившуюся ситуацию резким снижением тарифа на тепловую энергию, утверждая, что это и «посадило» экономику предприятия.

Еще в прошлом отопительном сезоне кентаусцы платили 103 тенге за квадратный метр отап­ливаемой площади, а нынешней зимой тариф снизили практически наполовину. Такое решение принял областной департамент Комитета по регулированию естест­венных монополий (ДКРЕМ) Министерства национальной экономики, проанализировав итоги исполнения ГКП «Кентау сервис», еще в 2011 году включенного в местный раздел госрегистра субъектов естественной монополии, услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией.

В ходе проверки департаментом установлено, что ГКП «Кентау сервис» не исполнило инвестиционную программу и тарифную смету.

– В частности, 1 миллиард 474 миллиона тенге, предназначенные для закупа топлива, проведения ремонтных работ, выплаты заработной платы и так далее, ушли не по назначению. Куда – выяснять не нам, – комментирует ситуацию глава ДКРЕМ по Туркестанской облас­ти Кымбат Бейсенов. – Мы же в июле прошлого года, обнаружив эти нарушения, утвердили для поставщика тепла временный компенсирующий тариф в размере 3 095,82 тенге⁄Гкал (без НДС) со снижением действующего тарифа на 48,8% из расчета на один квадратный метр отапливаемой площади. Он рассчитан на период с сентября 2021-го по август 2024 года.

Население Кентау перевалило за 100 тыс. человек. К цент­ральному отоплению сегодня подключено 348 многоэтажек, 112 бюджетных учреждений, более 2 500 домов частного сектора и почти четыре с половиной сотни коммерческих объектов. Так что нет ничего удивительного в том, что тепла на всех не хватает. Старая ТЭЦ-5 давным-давно выработала свой ресурс и требует если не модернизации, то точно консервации и строительства новой. Пока же котлы, установленные еще в 1956 году, работают до сих пор.

В свое время ТЭЦ-5 строили как энергогенерирующий источник для обслуживания шахт. По мере роста города пар пустили на отопление жилья и учреждений, а также обеспечили горожан горячей водой. При этом ТЭЦ-5 продолжает работать на твердом топливе.

Газ для приготовления пищи в Кентау всегда был сжиженным, во дворах пятиэтажек устанавливали газгольдеры. Со временем ТЭЦ-5 пришла в упадок, была приватизирована и снова вернулась в коммунальную собственность, когда город буквально замерзал.

Горячее водоснабжение тогда так и не восстановили, каждая семья этот вопрос решает самостоятельно, устанавливая водонагреватели.

При нынешних темпах роста и развития города мощностей ТЭЦ-5 недостаточно, чтобы обеспечивать теплом новостройки. И даже проведение капитального ремонта не улучшит ситуацию, к слову, в последний раз он проводился… в прошлом веке. Кентау давно нужна новая теплоэлектро­станция.

Семь лет назад в городе изыскали средства для разработки ТЭО на строительство новой ТЭЦ. Расчеты показали, что понадобится около 15 млрд тенге. В начале 2019 года эта сумма составляла уже около 20 млрд, а с учетом необходимости приведения в порядок тепловых сетей потребуются все 40 млрд. Во сколько обойдется новая теплоэнергоцент­раль с учетом изменившихся за это время реалий, даже сложно представить.

Есть еще и экологический аспект, который нельзя сбрасывать со счетов. Четыре сильно дымящие трубы давно стали серьезной проблемой для города, который и так отнесен специалистами к зоне предкризисного экологического состояния.

Одно радует горожан – мерз­нуть осталось недолго. Весеннее солнце с каждым днем поднимает­ся все выше, обещая наступление погожих дней. Только вот весна, а за ней и лето промелькнут быстро, и снова встанет вопрос: как перезимовать, чтобы не замерзнуть?