Долги транспортному налогу: как избежать ареста счетов и расходов на судоисполнителей

Как избежать ареста счетов и расходов на судебных исполнителей рассказали в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, сообщает Kazpravda.kz.

Срок уплаты налога на транспортные средства физических лиц за 2021 год истек 1 апреля 2022 года.

С 2 апреля 2022 года, лицам, не уплатившим своевременно налог, направлены уведомления о задолженности.

По суммам задолженности более 3 063 тенге (1 МРП) через 30 рабочих дней после вручения уведомления формируется налоговый приказ о принудительном взыскании задолженности и направляется должнику.

В случае неуплаты задолженности через 5 рабочих дней приказ передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям.

«При этом частными судебными исполнителями кроме суммы задолженности дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы налоговой задолженности, не говоря уже о неудобствах, вызванных арестом счетов и ограничением на выезд.

Таким образом, во избежание лишних затрат и проблем рекомендуем в случае наличия задолженности по налогу произвести уплату налога и пени до момента передачи налогового приказа на взыскание частным судебным исполнителям (до третьей декады мая)», – посоветовали в КГД.

Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно с помощью мобильного приложения в e-Salyq Azamat → Электронные сервисы → Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам → ввести ИИН.

Кроме того, в настоящее время суммы налоговой задолженности направляют пользователям с помощью мобильных приложений «АО «Каспи банк» и АО «Халык банк» в виде PUSH-уведомлений.