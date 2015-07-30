Долги тянут в банкротство

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Айгуль БИДАНОВА, Семей
По информации городского акимата, на данный момент работы по подготовке теплоисточников и тепловых сетей выполнены на 30%. Задержки ремонтных работ имеют серьезные основания, к примеру, полное отключение электроэнергии практически во всех котельных и теплопунктах ГКП «Теплокоммунэнерго» в связи с большими долгами перед энергоснабжающей организацией. При этом долг населения перед ГКП превышает 600 млн тенге, в то время как само предприятие должно энергетикам свыше 890 млн тенге. Общая задолженность тепловиков ГКП «СемейВодоканал» и ТОО «Шыгысэнерготрейд» перешагнула 1,3 млрд тенге.
– Предприятие на грани банкротства, надо честно в этом признаться, – призвал на совещании Даниал Ахметов. – Я считаю, что хватит популистских лозунгов, которые через два года могут привести к полному краху всей коммунальной системы Восточного Казахстана, ведь ГКП «Теплокоммунэнерго» своими долгами тащит в яму банкротства еще два крупных предприятия – ТОО «Шыгысэнерготрейд» и ГКП «СемейВодоканал». Нужно поднимать тарифы на тепловую энергию. Только таким образом мы сможем положительно решить вопрос экономики коммунального предприятия. Потому что больше финансовых инъекций в виде трансфертов из республиканского и областного бюджета мы вряд ли дождемся. И все это надо грамотно разъяснить населению. А чтобы людям хватало средств рассчитываться за коммунальные услуги, социальные службы города обязаны отработать вопросы получения спецпособий для малоимущих слоев населения.
Говоря о сложившейся ситуации, аким Семея Ермак Салимов сообщил, что благодаря финансированию в 1 млрд 824 млн тенге по программе «Нурлы жол» город получил возможность провести ремонт сразу по 10 проектам на теплосетях и в теплоисточниках. По результатам объявленного отделом ЖКХ конкурса вскоре будут определены победители, которые приступят в ближайшие дни к ремонтным работам в центральных теплопунктах и на сетях 501, 506, 401-го кварталов, 14-го микрорайо­на, а также в окрестностях котельных «Дорожник», «Зооветинс­титут», 35-го квартала.
Также решается вопрос с выделением средств из республиканского бюджета в сумме более 1 млрд тенге на приобретение угля на весь период отопительного сезона 2015–2016 годов. Глава области Даниал Ахметов поставил перед подрядными организациями задачу успеть произвести ремонтные работы и обеспечить котельные углем из разреза «Каражыра» до начала отопительного сезона. Во время совещания он заострил серьезное внимание на проблеме энергоэффективности теплоисточников.
Наряду с этим были отработаны вопросы благоустройства Семея, только в нынешнем году получившего почти полмиллиарда тенге из областного бюджета на украшение городских улиц и площадей цветниками, установку уличных вазонов, реконструкцию набережной реки Иртыш и возведение светомузыкального фонтана на Центральной площади города. Стоимость этого объекта составляет 160 млн тенге, и сейчас уже проектной фирмой ТОО «СемСтройПроект» ведется разработка проект­но-сметной докумен­тации будущей городской дос­топримечательности.
Кроме того, Д. Ахметов посетил ряд предприятий, среди которых – АО «Семипалатинский машиностроительный завод», где реализуется инвес­тиционный проект по выпус­ку продукции фирм МАЗ и HOWO. Планируется создать около 200 дополнительных рабочих мест, а ежегодные налоговые отчисления составят более 300 млн тенге, рассказал директор АО «Семипалатинский машиностроительный завод» Нурлан Омаров.
Увеличение рабочих мест обусловлено необходимостью реконструировать, модернизировать, развивать предприятие, создав на его базе сборочное производство автотехники МАЗ. С учетом доведения уровня локализации до 70% будет производиться сборка автомобилей (шасси) на восьмипостовом конвейере, изготовление, окраска и установка кузовов, полный диагностический контроль и испытание готовых автомобилей. Также на производственных площадях предприятия планируется организация сборочного производства автотехники HOWO (КНР).
На данный момент в АО «Семипалатинский машиностроительный завод» трудится около 250 человек со средней заработной платой 90 тысяч тенге. Завод выпускает гусеничные транспортерные тягачи и запасные части к ним, крышки люка и борта для подвижного железнодорожного состава, такелажные комплекты, фрезерно-роторные снегоочистители, кузова грузового автомобиля, прицепы МАЗ и бортовые платформы на автомобили КамАЗ. Также здесь производят ремонт спецтехники.

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