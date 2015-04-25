Свежий выпуск Долгий путь обратный Нуржан ТОЛЕБАЕВ, Жамбылская область

В годы Великой Отечественной войны, ставшие для нашего народа экзаменом на стойкость, многие жители нашего района ушли на фронт. Большинство призывников составляли не имевшие боевого опыта молодые люди. Самые лучшие годы жизни они провели на войне, мерзли в снежных полях, сражались под дождем вражеского огня. Одним из них был мой дед Алдибай Толебайулы. Его призвали на войну из Меркенского района.

Совсем юный, он попал в состав 343-го стрелкового полка 38-й дивизии, что формировалась в Алматы. Здесь новобранцы прошли военную подготовку. По рассказам дедушки, из своего аула он был призван вместе с ровесником Ердалы Есимбековым. После того как молодых солдат обучили азам военной науки, их отправили на фронт. Грохочущий состав доставил молодых солдат на станцию Кантемировку. Здесь им выдали новенькое оружие, прямиком с оружейного завода. Дальше начались длинные пешие переходы. Днем и ночью, почти без отдыха шли солдаты.

Остановились 11 мая 1942 года в местечке, находившемся в 70 км от Харькова. Оказалось, что необстрелянных солдат впереди ждали жестокие бои. В первые дни похода меркенцы встретили своих земляков, что их несказанно обрадовало. Сагымбай Жанбосынов родом из Казакдихана, Молдаш Нусипов и Калдыбай Жаманкулов из Ойтала попали в одну роту с моим дедушкой.

– Мы иногда встречались с еще одним земляком – Оразбаком Бегалиевым, – вспоминал дедушка те огненные годы. – Какое счастье быть на фронте с земляками или хотя бы изредка встречаться с ними! Это придавало джигитам сил, помогло быть храбрыми и ничего не бояться.

Начались первые бои. Некоторые из бойцов были ранены неоднократно, безжалостная смерть буквально выкосила ряды воинов. Калдыбай Жаманкулов, оправившись после первого ранения, погиб в битве под Сталинградом. Один из лучших стрелков Ердалы Есимбеков после выписки из госпиталя попал на другой фронт. Таким образом, два друга участвовали в разгроме вражеских войск в направлении на Харьков, Кировоград, Кишинев и в ожесточенных боях за освобождение столиц Румынии, Болгарии, Югославии.

День Победы дед встретил в австрийском городке Грац, однако война для него не закончилась. Алдибай Толебаев, прошедший через много фронтов, отправился воевать с японскими милитаристами. В родной аул он вернулся лишь в октябре 1946 года. На родине занялся мирным трудом.

Алдибай-ата покинул нас несколько лет тому назад. Совсем недавно к множеству медалей воина, полученных на фронте, присоединились еще две награды. Это знаки ветеранов бывшей 64-й армии и 73-й гвардейской стрелковой дивизии. Слава Всевышнему, Урихан-апа жива и здорова. У нее 17 внуков, 27 правнуков. Бабушка радуется каждому успешному шагу нашей независимой Родины, а еще тому, что мы живем под мирным небом.

Сыновья и дочери, внуки и правнуки хорошо понимают значение слова Жеңiс. Потому что Победу завоевали представители старшего поколения, такие, как наш ата. Благодаря их героизму и самоотверженности наступил мир, и нынешнее поколение казах­станцев в вечном долгу перед ними.



