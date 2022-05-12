Долгий след любви длиннее жизни

Одной из главных достопримечательностей Аральска стал Дом-музей литератора, носящий имя корифея казахской прозы, всемирно известного писателя Абдижамила Нурпеисова.

Дом литератора в Аральске ­построен в 2014 году специально к 90-летнему юбилею Нурпеисова, уроженцу этих мест. Это одноэтажное здание из девяти комнат. Причем сделано здесь все так, чтобы писатели и поэты могли заниматься творчеством – для этого есть кабинеты, но и для экспозиции, рассказывающей о жизни и работе Абдижамила Нурпеисова, тоже достаточно места. Музейные экспонаты здесь посвящены только ему.

На стенах большинства помещений висят фотографии, на которых писатель запечатлен с известными государственными и общественными деятелями, коллегами, представителями интеллигенции, своими читателями. Есть и семейные фотоснимки. На книжных полках выставлены изданные в разные годы произведения классика: роман-эпопея «Кровь и пот», переведенный на десятки языков мира, «Последний долг», «Ледоход», «Курляндия».

По словам работников музея, экспонаты разделены на две группы – основного и вспомогательного фондов. В основном фонде произведения писателя, его фотографии разных лет, а также экспонаты, переданные в дар музею Абдижамилом Нурпеисовым. Его личные вещи. Во вспомогательном фонде собраны копии работ писателя, опубликованных в разное время в газетах и журналах.

На открытие Дома литератора в 2014 году приезжал сам Абдижамил Нурпеисов. Он был счастлив событию, много общался с земляками и был воодушевлен тем, что его любит и читает молодежь.

– Я очень люблю свою Родину и свой народ, – сказал тогда Абдижамил Каримович. – Эта любовь – основа моего творчества.

В 2015-м он приехал в Аральск снова – на открытие памятника героям романа «Последний долг» Жадигеру и Бекзат. Красивый изящ­ный памятник расположили недалеко от Дома литератора. Абдижамил Нурпеисов приезжал тогда в маленький южный городок со своими родственниками, которых гостеприимно приняли аральцы, и с удовольствием поработал немного в своем личном кабинете в Доме литератора.

Уже три месяца, как Абдижамила Каримовича Нурпеисова нет рядом с нами. Но дом-музей динамично живет, здесь царит атмосфера творчества, сюда поделиться новостями, поработать, обсудить важные темы приходят местные журналисты, писатели, поэты. Охотно посещают Дом литератора гости Аральского района. И, конечно, здесь хорошо проводить заседания литературных кружков, открытые уроки, лекции и диспуты для молодежи и школьников.

– Память о Нурпеисове – в серд­це его народа, – говорит житель Аральска Ержан Абдуллаев. – Абеке писал о жизни, о судьбах, о людях. И сам был великим человеком. Великим, мудрым и скромным. Таким мы запомнили его навсегда.