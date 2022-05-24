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Долго ждали, быстро разобрали
Людмила Макаренко

Автопроизводители Казахстана обещают в нынешнем году расширить модельные линейки, при этом новинки могут попасть в программу льготного автокредитования.

«Перегрев» рынка

За первую неделю с перезапус­ка программы льготного автокредитования успело произойти все самое важное: уже в понедельник спрос на отечест­венные автомобили достиг пика – к концу дня в дилерских центрах было принято свыше 8 тыс. обращений заявителей, в четверг в столице выдали первый кредитный автомобиль. А к пятнице Евразийский банк прекратил прием заявок, исчерпав средства первого транша.

Вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) Анар Макашева уверена, что нынешняя лихорадка на авторынке не показатель каких-либо проблем, а скорее – наоборот.

– Такой спрос на продукцию оте­чест­венного автопрома – по-моему, прекрасная новость, – считает экс­перт. – Это можно расценивать как признак доверия к нашим производителям – они не ошиблись, когда выбирали марки и модели автомобилей для своего производства, и их качество потребителей устраивает.

Обновленную госпрограмму казахстанцы действительно ждали с нетерпением. По своим основным позициям она беспрецедентна: кредит под 4% годовых, в то время как коммерческая ставка начинается с 17%, без требований первоначального взноса. При этом размер ссуды достаточен для приобретения вполне приличной современной автомашины.

Мягкие кредитные условия оказались хорошим шансом для тысяч граж­дан. И в автосалоны они заспешили, подозревая, что «хватит не на всех».

– Ажиотаж подогрели комментарии в социальных сетях, где утверждалось, что машин нет или их недостаточно, – продолжает Анар Макашева. – Но это совершенно не так. Давайте считать вместе. Транш по прог­рамме льготного кредитования – 100 миллиардов тенге. Предельная сумма займа на одного человека – 10 миллио­нов. Если допустить, что все обратившие­ся возьмут максимальный кредит, то это будет заявкой на выпуск примерно 10 тысяч автомобилей.

Прошлогодний объем производства отечественного автопрома составил 90 тыс. единиц, в нынешнем году наши производители обещают выпустить 110 тыс. автомобилей. Так что обеспечить всего 10% дополнительных объемов под госпрограмму предприя­тиям Казахстана не составит труда.

В одни руки

Причины дефицита и, как следст­вие, повышенного спроса на авто по льготам, придется искать в ресурсах самой прог­раммы, точнее в ее финансировании. На первоначальном этапе бюджетный транш, как мы уже выяснили, сможет обеспечить покупку машины примерно 10 тыс. казахстанцев. Но только в первые два дня прошлой недели было принято более 14 тыс. заявок. Так что вставшие рано утром в понедельник в очередь в автосалонах точно не прогадали – они же раньше сядут и за руль своих новеньких Hyundai или KIA.

– Остальным тоже не стоит волноваться – программа долгосрочная, она рассчитана на 30 лет и работать будет по револьверному методу: то есть средства, которые заемщик возвращает банку, направляются на кредитование новых заявителей, – объяс­няет Анар Макашева. – Это позволит большему числу желающих воспользоваться такой возможностью.

Доступность льготного кредитования обеспечивается еще и рядом ограничений. Самое существенное из них – одному потребителю разрешается приобретать только один автомобиль и не чаще чем раз в два года. Кроме того, заявители проходят через банковский отсев: закредитованным или заемщикам с испорченной кредитной историей заявку могут и не одобрить.

В остальном для участия в кредитной программе соискателям нужно не так много: прийти в автосалон, выбрать автомобиль отечественного производства, получить счет на его оплату, с ним обратиться в банк, дождаться одобрения заявки и вернуться к дилеру с гарантийным банковским письмом для оформления легкового транспортного средства.

У молодого инженера из Нур-Султана, первым получившего льготный Chevrolet, эта процедура заняла три дня.

Процесс приобретения машины по льготной ссуде меняется в том случае, если желанной марки не будет в продаже или у банка не окажется средств для обеспечения покупки. Тогда заявителю предложат встать в очередь и ждать исполнения своего заказа.

Спрос на завтра

То обстоятельство, что на модели по льготному кредитованию уже формируется лист ожидания, вице-президент ассоциации автобизнеса Казахстана не сравнивает с дефицитом.

– Правильнее это называть отложенным спросом, – уточняет Анар Макашева. – Алматинский завод Hyundai, что бы ни делал, не сможет одномоментно отправить в регионы 8 тысяч машин, которые запрашиваются. Их будут поставлять соглас­но графикам. В зависимости от комплектации заказанного автомобиля ожидание потребителя составляет от 3 дней до 2,5 месяца – это обычная практика. Но определенный лимит наших моделей всегда есть в автоцентрах.

Куда более острый пик незакрытого спроса отечественный автопром переживал совсем недавно. Пандемия известным образом сказалась на кооперации и логистике, что привело к глобальному дефициту комплектующих и сбоям производств во всем мире.

– Наш автопром с этим справлялся – меняли поставщиков, перестраивали логистические каналы. В целом прошлогодние планы выполнены, и это объяс­нимо, – продолжает вице-президент. – Автомобильный рынок Казахстана постоянно сталкивается с какими-то вызовами, форс-мажором, сбоями. Поэтому есть уверенность, что внешние обстоятельства на него не могут существенно влиять.

Ажиотаж первых горячих дней кредитной кампании в дилерских центрах Алматы и других городов республики быстро схлынул. Процесс практически перешел в разряд рутинных. У желающих участвовать в прог­рамме остаются два варианта: при наличии желанного автомобиля и кредитных средств у банка сразу оформить покупку либо ждать исполнения своего заказа в порядке очереди.

В ассоциации автобизнеса утверждают, что бронирование конкретной продукции за конкретным покупателем каждый производитель фиксирует в собственной электронной системе, и эту очередь невозможно перетасовать. А еще потребитель вправе приобретать товар по своему усмотрению, поэтому если в салоне пытаются навязать автомобиль с ненужным дополнительным оборудованием, то это расценивается как нарушение закона.

Под условия льготного автокредитования подпадают модели Hyundai, KIA, Chevrolet, LADA, JAC и Renault отечественного производства. Операторами программы выступают 4 банка: Банк «ЦентрКредит», Евразийский банк, Народный банк и Forte Bank. Обратиться за покупкой можно в любой официальный дилерский центр. В текущем году казахстанские производители намерены расширить свои модельные линейки, и не исключено, что эти новинки также войдут в «льготный» список.

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