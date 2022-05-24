Долго ждали, быстро разобрали

Автопроизводители Казахстана обещают в нынешнем году расширить модельные линейки, при этом новинки могут попасть в программу льготного автокредитования.

«Перегрев» рынка

За первую неделю с перезапус­ка программы льготного автокредитования успело произойти все самое важное: уже в понедельник спрос на отечест­венные автомобили достиг пика – к концу дня в дилерских центрах было принято свыше 8 тыс. обращений заявителей, в четверг в столице выдали первый кредитный автомобиль. А к пятнице Евразийский банк прекратил прием заявок, исчерпав средства первого транша.

Вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) Анар Макашева уверена, что нынешняя лихорадка на авторынке не показатель каких-либо проблем, а скорее – наоборот.

– Такой спрос на продукцию оте­чест­венного автопрома – по-моему, прекрасная новость, – считает экс­перт. – Это можно расценивать как признак доверия к нашим производителям – они не ошиблись, когда выбирали марки и модели автомобилей для своего производства, и их качество потребителей устраивает.

Обновленную госпрограмму казахстанцы действительно ждали с нетерпением. По своим основным позициям она беспрецедентна: кредит под 4% годовых, в то время как коммерческая ставка начинается с 17%, без требований первоначального взноса. При этом размер ссуды достаточен для приобретения вполне приличной современной автомашины.

Мягкие кредитные условия оказались хорошим шансом для тысяч граж­дан. И в автосалоны они заспешили, подозревая, что «хватит не на всех».

– Ажиотаж подогрели комментарии в социальных сетях, где утверждалось, что машин нет или их недостаточно, – продолжает Анар Макашева. – Но это совершенно не так. Давайте считать вместе. Транш по прог­рамме льготного кредитования – 100 миллиардов тенге. Предельная сумма займа на одного человека – 10 миллио­нов. Если допустить, что все обратившие­ся возьмут максимальный кредит, то это будет заявкой на выпуск примерно 10 тысяч автомобилей.

Прошлогодний объем производства отечественного автопрома составил 90 тыс. единиц, в нынешнем году наши производители обещают выпустить 110 тыс. автомобилей. Так что обеспечить всего 10% дополнительных объемов под госпрограмму предприя­тиям Казахстана не составит труда.

В одни руки

Причины дефицита и, как следст­вие, повышенного спроса на авто по льготам, придется искать в ресурсах самой прог­раммы, точнее в ее финансировании. На первоначальном этапе бюджетный транш, как мы уже выяснили, сможет обеспечить покупку машины примерно 10 тыс. казахстанцев. Но только в первые два дня прошлой недели было принято более 14 тыс. заявок. Так что вставшие рано утром в понедельник в очередь в автосалонах точно не прогадали – они же раньше сядут и за руль своих новеньких Hyundai или KIA.

– Остальным тоже не стоит волноваться – программа долгосрочная, она рассчитана на 30 лет и работать будет по револьверному методу: то есть средства, которые заемщик возвращает банку, направляются на кредитование новых заявителей, – объяс­няет Анар Макашева. – Это позволит большему числу желающих воспользоваться такой возможностью.