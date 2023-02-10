Долгосрочную устойчивость водных экосистем планируют обеспечить в Казахстане

На совещании в Правительстве под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова рассмотрен проект Концепции развития системы управления водными ресурсами на 2023-2029 годы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

По словам министра экологии и природных ресурсов Зульфии Сулейменовой, целью документа является решение проблем сохранения и рационального использования водных ресурсов страны, обеспечения баланса потребности отраслей экономики и окружающей среды.

«Мы хотим обеспечить долгосрочную устойчивость водных экосистем для сохранения их снабжающих, регулирующих и поддерживающих функций. Проект концепции включает четыре основные задачи: повышение продуктивности, качества воды, жизнестойкости и совершенствование управления водными ресурсами», – сказала З. Сулейменова.

Планируется, что к 2029 году в Казахстане будет модернизирована и автоматизирована сеть магистральных и межхозяйственных каналов, проведено многофункциональное обследование всех основных гидротехнических сооружений.

Кроме того, будут открыты дополнительные гидрологические посты, пересмотрены тарифы на водоснабжение и внедрена автоматизированная система мониторинга сбросов.

По итогам обсуждения проект концепции был одобрен. Премьер-министр Алихан Смаилов поручил профильному ведомству доработать документ с учетом озвученных предложений.