Долгосрочные перспективы Свежий выпуск 499 Адия КЕНЖЕГУЛОВА

Подчеркнув важность предстоящего в рамках форума обсуждения, председатель Мажилиса выразил надежду на конструктивный обмен мнениями по вопросам взаи­модействия стран ЕАЭС с проектом «Экономический пояс Шелкового пути». К. Джакупов напомнил, что именно в Астане в рамках своего визита в сентябре 2013 года Председатель КНР Си Цзиньпин впервые озвучил инициативу «Экономический пояс Шелкового пути». По словам председателя Мажилиса, программа Главы нашего государства «Нұрлы жол» и китайская инициатива «Один пояс, один путь» отражают общее видение перспектив долгосрочного взаимодействия.

В свою очередь Лу Хао, поблагодарив за приглашение принять участие в международном форуме «Евразийская экономическая перспектива», назвал предстоящее обсуж­дение «претворением в жизнь планов глав Казахстана и Китая». Гость выразил уверенность в успешном выполнении казахстанской программы «Нұрлы жол» и китайского проекта «Экономический пояс Шелкового пути».

Отдельное внимание собеседники уделили дальнейшему развитию межпарламентского сотрудничества. Кабибулла Джакупов ознакомил китайского гостя с деятельностью Мажилиса, в частности, рассказал о работе по законодательному обеспечению Плана нации «100 конкретных шагов». Он также отметил, что в Казахстане с огромным удовлетворением ждут официального визита председателя Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяна.