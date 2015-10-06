Долгосрочные перспективы

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Адия КЕНЖЕГУЛОВА
Подчеркнув важность предстоящего в рамках форума обсуждения, председатель Мажилиса выразил надежду на конструктивный обмен мнениями по вопросам взаи­модействия стран ЕАЭС с проектом «Экономический пояс Шелкового пути». К. Джакупов напомнил, что именно в Астане в рамках своего визита в сентябре 2013 года Председатель КНР Си Цзиньпин впервые озвучил инициативу «Экономический пояс Шелкового пути». По словам председателя Мажилиса, программа Главы нашего государства «Нұрлы жол» и китайская инициатива «Один пояс, один путь» отражают общее видение перспектив долгосрочного взаимодействия.
В свою очередь Лу Хао, поблагодарив за приглашение принять участие в международном форуме «Евразийская экономическая перспектива», назвал предстоящее обсуж­дение «претворением в жизнь планов глав Казахстана и Китая». Гость выразил уверенность в успешном выполнении казахстанской программы «Нұрлы жол» и китайского проекта «Экономический пояс Шелкового пути».
Отдельное внимание собеседники уделили дальнейшему развитию межпарламентского сотрудничества. Кабибулла Джакупов ознакомил китайского гостя с деятельностью Мажилиса, в частности, рассказал о работе по законодательному обеспечению Плана нации «100 конкретных шагов». Он также отметил, что в Казахстане с огромным удовлетворением ждут официального визита председателя Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяна.

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