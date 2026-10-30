Долгосрочные приоритеты

Под председательством Ерлана Кошанова состоялось расширенное заседание Төралқа Қазақстан Халық Кеңесі. Основной темой стала реализация инициатив, озвученных в Послании народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

Открывая заседание, Ерлан Кошанов подчеркнул, что Послание Президента народу – это глубокий концептуальный документ. В нем обозначено видение будущего Казахстана, его места в новом мировом порядке и пути развития на десятилетия вперед.

По словам председателя, нынешнее Послание отличается масштабным видением и стратегическим подходом к развитию страны. Глава государства рассматривает стоящие перед Казах­станом задачи с учетом глобальных перемен, новых технологических реалий и современных вызовов, определяющих дальнейшее развитие страны.

Он также отметил, что реализация инициатив Главы государства требует активного участия членов Халық Кеңесі и персональной ответственности за конкретные результаты. Поэтому особенно важно определить приоритеты и четко понимать свой вклад в достижение общенациональных целей.

Для формирования долгосрочных ориентиров развития страны совместно с Казахстанским институтом общественного развития планируется подготовка ежегодного доклада, который позволит обобщить инициативы из регионов, определить наиболее актуальные проб­лемы граждан и выработать соответствующие предложения.

К этой работе будут привлечены ведущие отечественные эксперты и представители научного сообщества, в том числе Еркин Абил, Айгуль Садвокасова, Ботагоз Ракишева и Найла Мухтарова.

Отдельное внимание участники уделили разработке нового Гражданского кодекса. Ерлан Кошанов отметил необходимость широкого участия гражданского общества в подготовке документа, который должен отвечать современным требованиям и учитывать интересы разных категорий населения.

К этой работе также предложено привлечь известных ученых-правоведов Исидора Борчашвили, Мади Мырзагараева, Андрея Лукина.

Также внимание уделено развитию цифровых навыков населения. Предложено запустить масштабный образовательный проект, направленный на формирование практических цифровых навыков у граждан. Сельских жителей планируется обучать продаже товаров через маркетплейсы и интернет-платформы, а молодежь – использованию цифровых инструментов для открытия собственного бизнеса.

Одним из приоритетов станет усиление работы в регионах. В течение года Халық Кеңесі планирует провести встречи с акиматами, общественными советами и неправительственными организациями. Их главная цель – выявление актуальных проблем населения, поиск путей их решения и подготовка конкретных законодательных и прак­тических предложений к следующей сессии Халық Кеңесі.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что Халық Кеңесі призван стать действенной площадкой диалога между государством и обществом. Его работа должна быть направлена на решение конкретных проблем граждан и достижение ощутимых результатов.

Для обеспечения обратной связи с населением и контроля за исполнением инициатив Секретариат разрабатывает единую цифровую платформу. Система позволит оперативно отслеживать интересующую информацию, ход рассмотрения и текущий статус докумен­тов. Для удобства пользователей будет внедрена единая форма подачи предложений. К созданию платформы привлечены Багдат Мусин, Адильхан Копабаев и Жандос Актаев.

В ходе заседания также выступили члены Халық Кеңесі, представители общественных советов и общественных организаций. Они представили предложения по реализации отраслевых проектов.

Члены Халық Кеңесі Нуртай Сабиль­янов и Вера Ким озвучили предложения для выполнения программы «Народная стройка» в регионах. Особое внимание они уделили вопросам строительства дорог, цифровизации и мерам по сок­ращению разрыва между городами и селами.

Продолжая тему инфраструктуры, директор Костанайского колледжа автомобильного транспорта Дмитрий Павленко добавил, что «Народная стройка» оказывает положительный эффект и на сферу занятости. Реализация программы существенно повышает спрос на техническое и профессиональное образование, а также гарантирует долгосрочное трудо­устройство для квалифицированных специалистов.

Еще одним важным направлением работы стали предложения членов Төралқа Бекмурата Жусупова и Еркина Абила по усилению общественного контроля за реализацией инфраструктурных проектов.

Членами Төралқа предложено запустить инициативу «Халықтық құрылысқа – халықтық бақылау», объединив усилия Халық Кеңесі, регио­нальных общественных советов и профильных экспертов. Это позволит обеспечить прозрачность строительных проектов, повысить качество работ, контролировать соблюдение сроков и эффективность использования бюджетных средств. При этом предусмат­ривается регулярное информирование граждан о ходе реализации проектов и оперативное устранение выявленных недостатков.

Также на заседании были затронуты вопросы развития инклюзивной среды. О наиболее актуальных задачах в этой сфере, опираясь на свой личный опыт, рассказал известный параспортсмен и член Общественного совета города Астаны Ардак Оторбаев. Он отметил, что в последние годы со стороны государства этой теме уделяется значительное внимание, создаются условия для полноценной жизни, спорта и саморазвития.

Все озвученные на заседании Төралқа инициативы, как отмечается в сообщении пресс-службы Қазақстан Халық Кеңесі, будут дополнительно проработаны с государственными органами и включены в комплексный план работы совета на предстоящий период.