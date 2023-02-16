Долгострой не по-детски

Пока подрядчик и заказчик пытаются найти компромисс, чтобы завершить-таки начатые еще летом 2020 года работы по капитальному ремонту Костанайской областной детской больницы, медучреждение вновь переезжает. Детский госпиталь вынужден сменить адрес, поскольку помещение, где ныне расположены отделения больницы, совсем не располагает условиями для предоставления должного лечения и ухода за больными детьми. Напомним, что жалобы на сей счет неоднократно озвучивались и в социальных сетях, и даже лично минист­ру здравоохранения Ажар Гиният, побывавшей в Костанайской области в октябре прошлого года.

На сей раз больница расположится в ныне пустующем здании модульного центра, где еще совсем недавно лечили тяжело больных ковидом. Здесь восемь изолированных между собой модулей, рассчитанных на 200 коек, общая площадь составляет 6 800 кв. м.

– Имеются все условия и для сот­рудников, и для пациентов: в каждой палате есть санузел, душевая комната, это очень важно для мамочек с маленькими детками, которым требуется ежедневный гигиенический уход. Еще один плюс в том, что больница одноэтажная, то есть нет риска выпадения детей из окна, – отметил главврач Костанайской областной детской больницы Нурлан Ержанов.

Так будет до тех пор, пока детская больница не вернется в родные стены. Вот только когда это произойдет, пока сказать сложно. Вероятно, сроки завершения ремонта в медучреждении снова затянутся. Причина – отсутствие исполнительной документации, которая необходима для корректировки проекта, начавшейся с ноября прошлого года.

– Работа затянулась, потому что исполнительная документация предоставлена лишь частично. Если бы она была в полном объеме, то корректировку уже завершили. А так приходится некоторые виды работ, например, обмеры, делать заново, – разъяснил руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр Джандаев.

Напомним, ремонтные работы в Костанайской областной детской больнице выполнены на 85%. Оставшиеся 15% в облздраве планируют завершить в первом полугодии этого года. Впрочем, все будет зависеть от того, смогут ли стороны прийти к консенсусу. Если корректировка завершится в конце февраля, то, учитывая, что 45 рабочих дней займет госэкспертиза, к работам подрядчик сможет приступить не раньше мая. Тогда у строителей будет всего пара месяцев, чтобы уложиться в обозначенные сроки. Но это, повторимся, при самом оптимальном раскладе.