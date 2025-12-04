На церемонию открытия прибыли серебряный призер Олимпийских игр в Париже по боксу Нурбек Оралбай, чемпион мира Айбек Оралбай, двукратный чемпион мира Санжар Ташкенбай, мастер спорта Карина ­Ибрагимова, а также заслуженные мастера спорта, ветераны, представители общественности и жители села. Приезд выдающихся спортсменов сделал праздник по-настоящему особенным.

Аким Акмолинской ­области Марат Ахметжанов подчерк­нул, что строительство подобных объектов – это инвестиция в здоровье нации, будущее детей.

– Созданные здесь условия позволят спортсменам и любителям физической культуры развивать свои навыки и вести здоровый образ жизни. Активная пропаганда здорового образа жизни и развитие массового спорта – один из ключевых приоритетов, обозначенных Главой государства, – сказал он.

Новый комплекс площадью 2,2 тыс. кв. м включает в себя универсальный спортивный зал, два бассейна, два специа­лизированных зала для единоборств, футбольное поле, площадку для волейбола, помещения для занятий с детьми. Уже работают секции единоборства, бокса, қазақша күрес, игровых видов спорта и плавания. На территории обустроены площадки для командных игр, воркаут-зона и беговая дорожка по периметру комплекса.