Долговая канитель 672 Любовь Доброта, Шымкент

Последние 9 месяцев сотрудники корпорации «Textiles.KZ», куда входят АО «Ютекс» и АО «Меланж», не получали заработную плату. Все это время текстильные фабрики не работают. Остановлены станки, на складах есть даже готовая продукция. Жизнь буквально замерла на обоих предприятиях, расположенных через дорогу. Видимо, заодно собственники решили «заморозить» и выплату жалования. Людей отправили в отпуск без содержания на неопределенное время, не соизволив рассчитаться.



В общей сложности рабочим задолжали почти 160 млн тенге. Весной минувшего года ситуацию объяснили временными трудностями, которые затянулись на неопределенный срок. Что будет дальше и когда ситуация изменится, рабочим никто не говорит. Такая неясность тоже возмущает людей, которые не знают, как им планировать свою дальнейшую жизнь, на что надеяться и надея­ться ли вообще. Это касается как получения своих кровных, так и возобновления работы фабрики.



Начальник ткацкого производства Жумагуль Байжанова недоумевает, как это можно довести предприятие с полувековой историей до такого состояния, если в области производится необходимое сырье, а фабрика оснащена новейшим оборудованием?! Она, как и ее коллеги, не одно десятилетие работали на этом производстве и просто не мыслят себя без фабрики.



Появившаяся перед рабочими президент корпорации «Textiles.KZ»­ Шолпан Жарасова сообщила, что производство оказалось парализованным из-за юридических проволочек, возникших между фабриками «Меланж», «Ютекс», инвестором и Инвестиционным фондом Казахстана. При этом она подчеркнула, что у корпорации огромный потенциал, она не является банкротом, и при условии, что государство окажет поддержку, вскоре возможно возобновление работы.



– На данный момент нам нужна помощь от государства в виде диалоговой площадки, – говорит Шолпан Жарасова. – Есть определенные вопросы юридического характера. От их решения зависят условия нашей дальнейшей работы. К сожалению, так получилось, что мы не смогли найти компромиссное решение по условиям дальнейшей реализации проекта с участием инвестора.



Президент корпорации не стала вдаваться в тонкости конфликта, уверенно заявив, что ситуация разрешима, все образуется и предприятие в ближайшее время возобновит работу. Сообщение о том, что текстильщики пригласили журналистов и собираются у проходной, не осталось незамеченным в городе. Во всяком случае, такого количества чиновников, пусть и местного ранга, работники фабрик у себя не видели давно. Пожалуй, с конца ноября 2014 года, когда на самом высоком уровне предпринималась очередная попытка реанимировать текстильное производство. И говорили тогда исключительно о радужных перспективах, которые открывались перед производством благодаря участию в судьбе корпорации холдинга «Байтерек», Банка развития Казахстана и Инвестиционного фонда РК.



АО «Меланж» и «Ютекс» включили в Программу посткризисного восстановления до 2020 года, и в ноябре 2013 года начались предпусковые работы. Уже с января 2014-го предполагалось вывести предприятие на полную производственную мощность. Для возобновления работы производства АО «Банк Развития Казахстана» выделил более 64 млн долларов. Из них 5 млн пошли на завершение строительства, оставшуюся сумму пустили на закуп сырья, приобретя 17 тыс. тонн хлопка-волокна. Расчет был прост: этого объема сырья должно было хватить на сезон работы. Предполагалось, что таким образом, заработав средства, текстильщики погасят долги и уже самостоятельно продолжат работу, с каждым годом наращивая объемы производства. Тем более что государство позаботилось о том, чтобы крупные национальные компании именно здесь разместили свои заказы, обеспечив сбыт готовой продукции.



Все были уверены, что после такой санации фабрики как минимум десять лет будут работать без катаклизмов. И даже расширяться, запустив отделочное производство, ввод в строй которого планировался на 2016 год. Но что-то где-то пошло не так, и вскоре финансирование было приостановлено. В результате рабочие остались без зарплаты за отработанное время. Люди пытались получить свои кровные: просили, требовали, добивались выплаты у руководства корпорации и через контролирующие органы. Их голос услышали. Инспекция по труду в прошлом году трижды наказывала работодателя, наложив в общей сложности штраф в сумме порядка 400 тыс. тенге. Лед, кажется, тронулся, трудовой коллектив добился начала выплаты долгов.



– Уже определен список работников, у которых есть задолженность по заработной плате, – прокомментировал ситуацию начальник управления предпринимательства акимата ЮКО Марат Карабаев. – Первые 164 человека получили причитающиеся деньги. Им выплачено около двадцати миллионов тенге. Еще на очереди полтысячи сотрудников корпорации. Мы разъяснили, что им необходимо сделать, какие и куда представить документы, чтобы с ними рассчитались по долгам. Рассчитываем, что на следующей неделе начнется выплата задолженности...



