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Долговой бюджет
Тусупбекова Лаура

Мажилис на пленарном заседании под председательством спикера Ерлана Кошанова одобрил уточнение бюджета на 2022 год.

Координировать затраты бюджета предлагается через увеличение государственного долга и трансферты из Нацфонда, дно которого, по мнению встревоженных депутатов, из года в год становится все более зримым. Ситуация усложняется тем, что мы, как и все прежние годы, зависим от сырья, а добыча нефти в этом году из-за аварии на КТК снижена, и бюджет недополучит порядка 80 млрд тенге. И при этом министерства продолжают тратить деньги на разного рода консультационные услуги.

Итак, на реализацию поручений Президента РК предусмот­рено 1 793 730 млн тенге. ВВП на душу населения составит 10 332,4 долларов. Дефицит рес­публиканского бюджета на 2022 год определен в размере 2 978 262 832 тыс. тенге, или 3,3% к оценке ВВП. Из Нацфонда собираются попросить более 4 трлн тенге.

При этом, констатировал депутат Данияр Алимбаев, прог­ноз объема добычи нефти в 2022 году снижается на 2 млн тонн. Это приведет к недопоступлению в республиканский бюджет порядка 80 млрд тенге, а риски, связанные со снижением экспорта нефти через Кас­пийский трубопроводный консорциум (КТК), сохраняются.

– Будет ли выполнен уже сокращенный план по добыче нефти, и рассматривается ли увеличение реализации нефти через альтернативный канал экспорта? Если ситуация ухудшится, как мы сможем обеспечить заявленный рост ВВП на уровне 2,1%? – поинтересовался мажилисмен у глав Минэнерго и Минэкономики.

По словам министра энергетики Булата Акчулакова, ремонт на КТК может затянуться, поэтому план по добыче нефти был пересмотрен с 87,5 млн тонн до 85,7 млн тонн. И этот план Мин­энерго гарантирует исполнить. Что касается альтернативных маршрутов для транспортировки нефти, то Минэнерго также прикладывает усилия к их поиску.

– Если ситуация на КТК разрешится быстро, то, возможно, мы даже приблизимся к первоначальному плану 87,5 миллио­на тонн. У нас ожидания такие, – был осторожен в своем оптимизме Булат Акчулаков.

Он добавил, что альтернативным каналом экспорта является нефтепровод Атырау – Самара, который имеет дополнительную мощность транспортировки в 7 млн тонн. Также нужно учитывать мощности китайского нефтепровода до 3 млн тонн и порта Актау.

– Плюс – можно много возить по железной дороге, но здесь есть ограничения по вагонам-цистернам, поэтому эти объемы мы не рассматриваем больше чем от 3 до 5 миллионов тонн, – пояснил глава Минэнерго.

Исполняющий обязанности министра национальной экономики Тимур Жаксылыков признал: снижение добычи нефти, конечно, негативно повлияет на динамику роста ВВП, однако выразил надежду, что восполнить показатель будет возможно через другие сектора экономики, и даже уточнил какие.

– В частности, в сельском хозяйстве мы ожидаем рост на уровне 4,5%, в строительстве рост предполагается на 3,8%, в секторе услуг – на 1,9%, в обрабатывающей промышленности – на 2,9%. С учетом исторических трендов у нас есть положительная динамика в торговле, транспорте, связи, недвижимости, финансовом секторе и так далее. В целом под влиянием этих положительных и негативных факторов мы планируем рост ВВП на уровне 2,1%. Это конечно ниже, чем тот прог­ноз, с которым мы заходили в прошлом году. Но мы учитываем снижение добычи нефти и геополитические факторы, – был честен Тимур Жаксылыков.

Несмотря на такую отнюдь не радужную картину, отдельные администраторы уточняют бюджетные программы по причинам, не связанным с поручениями Главы государства и с реализацией программных документов. Так, Министерством индустрии и инфраструктурного развития предусматриваются средства в сумме 800 млн тенге на участие в международной выставке «Инопром» и на информационно-аналитические и консультационные услуги. Министерством нацэкономики предусматривается 394 млн тенге, которые планируется потратить на социо­логические, аналитические и консалтинговые услуги. И таких примеров очень много.

– Какие меры принимаются для сокращения непродуктивных бюджетных затрат и когда в бюджет перестанут включать расходы, результаты которых невозможно оценить? – спросил в связи с этим депутат Юрий Ли.

Заместитель Премьер-минист­ра – министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что совместно со Счетным комитетом уже разработали специальную методику по определению неэффективных расходов.

– Данная методика сейчас проходит согласование в Админист­рации Президента. Мы эту методику будем имплементировать в систему госпланирования и таким образом не допустим в дальнейшем непродуктивных расходов в бюджетном процессе, – пообещал решение ежегодной проблемы глава Минфина.

Депутат Канат Нуров озабочен зависимостью тенге от поведения российского рубля.

– Мы понимаем, что наша экономика сильно зависит от Российской Федерации, более 42% нашего импорта приходится на нее, и мы с ней находимся в ЕАЭС. Поэтому отсюда и вопрос: какие оперативные, тактические, стратегические меры вы будете принимать, чтобы смягчить эти обстоятельства и последствия на будущее? – поинтересовался он.

Заместитель председателя Нацбанка РК Виталий Тутушкин признал, что волатильность тенге обусловлена не только ситуацией на внешних рынках, но и усугубляется ситуацией в Российской Федерации, которая находится под санкциями, при этом являясь крупнейшим торговым партнером Казахстана.

– Среди текущих тактических мер Нацбанк продолжит политику свободно плавающего обменного курса, поскольку, по нашему мнению, именно этот режим является наиболее адекватным и наиболее способным не накапливать и эффективно реагировать на внешние шоки. При необходимости мы будем проводить валютные интервенции. Наше участие на валютном рынке будет основано на рыночных принципах. Мы будем говорить, в какой момент и почему были проведены интервенции. Также для снижения резких шоков на валютном рынке периодически используем так называемый франкфуртский аукцион. Он позволяет снизить неопределенность в наиболее сложные периоды, сократить давление на обменный курс, – отметил Виталий Тутушкин.

Касательно долгосрочных стратегических направлений он отметил, что здесь работа ведется по повышению и упрощению доступа иностранных инвесторов на отечественный фондовый рынок. В частности, проведена работа по созданию инфраструктуры для входа на рынок государственных ценных бумаг. Это позволит обеспечить приток денег иностранных инвесторов на внутренний рынок, наполнит предложения иностранной валютой. Также ведется работа по включению наших государственных ценных бумаг в международный индекс JPMorgan, что также повысит узнаваемость наших государственных ценных бумаг и интерес к ним со стороны иностранных инвесторов. Конечно, мы понимаем, что необходима также работа, связанная с диверсификацией экспорта и сокращением зависимости от импорта. Здесь работа совместно с Правительст­вом будет также вестись.

– Одним из важных направлений, которое позволит улучшить ситуацию на внутреннем рынке, рассматривается введение контрциклических бюджетных правил. Все-таки здесь будут вводится ограничения на использование трансферов. Будет понятная бюджетная политика. Рост, так сказать, дисциплины будет ограничивать потребительский импорт и тем самым снизит давление на обменный курс, – отметил Виталий Тутушкин.

Как известно, в прошлом году Правительство перешло на новую систему государственного планирования. Система новая, а проблемы остались старые, считает депутат и опытный экономист Аманжан Жамалов.

– Было разработано 10 нацио­нальных проектов. С 2022 года начата их практическая реализация. Нам обещали, что это кардинально упростит планирование, сфокусирует усилия и ресурсы Правительства на конкретных задачах и проектах Но, как это у нас часто бывает, хотели как лучше, а получилось, как всегда, – констатировал он.

Так, по его мнению, потеряно стратегическое видение развития целых отраслей. Нацпроекты представляют собой сплошные таблицы из мероприятий и сумм финансирования. При этом большинство мероприятий нацпроектов – эта текущая деятельность госорганов. В дополнение к нацпроектам должны были быть разработаны концепции развития отраслей. Но они так и не были разработаны.

Во-вторых, считает мажилисмен, сегодня Правительство в поте лица работает в режиме планирования, а не исполнения уже принятых документов.

– Получается, что для них важен сам процесс планирования, а не результат. И к тому же разработка все новых и новых планов просто-напросто размывает ответственность за их результаты. Текущий «хаос» в планировании вводит в ступор даже самих госслужащих, которые должны исполнять и отчитываться по всем этим мероприятиям, – сказал Аманжан Жамалов.

Правительством, отметил он, так и не был до конца проработан вопрос финансирования нацпроектов. А реальные проб­лемы населения «растворились» в больших таблицах. При этом мониторинг и оценка эффективности нацпроектов, программ и реформ так и не были внедрены в нашей стране.

Как уже было сказано, одним из источников покрытия расходов бюджета опять станет Нацфонд. Уточнение предусматривает увеличение трансфертов из Нацфонда сразу на 68%. При этом, напомнил депутат Азат Перуашев, до 2016 года Концепция использования средств Национального фонда предусматривала фиксирование гарантированного трансферта в республиканский бюджет в размере 8 млрд долларов и возможность его корректировки до 15%.

– Сегодня мы увеличиваем не на 15, и даже не на 50%, а сразу на 68%. По нашему мнению, именно с отмены этой нормы проедание Нацфонда стало привычкой всех правительств – тратить то, что принадлежит не нам, а будущим поколениям казахстанцев. В результате, как и по внешнему долгу, мы подошли к пределу изъятий из Нацфонда. Допустимый неснижаемый остаток фонда установлен в пределах не менее 30% от ВВП. Сегодняшний документ предусматривает, что от Нацфонда останется менее 32% ВВП, то есть перед нами точка невозврата, – констатировал он.

Депутат считает, что увлекшись увеличением госдолга и расходованием средств Нацфонда, Правительство не в должной мере учитывает имеющиеся у государства более адекватные резервы. Прежде всего это доходы квазигосударственного сектора.

Затрагивали депутаты и воп­рос строительства дорог, безработицы, проблемы здравоохранения. Высказались насчет уточнения бюджета и фракции. Так, депутат фракции Народной партии Казахстана Ерлан Смайлов недоумевает, почему одним из приоритетов уточненного бюджета выступает наращивание расходов на инфраструктуру, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства, где дополнительно ассигнуется 231 млрд тенге. Это различные проекты, вплоть до ливневой канализации, которые годами не решались акиматами.

– Вызывает сомнения целесо­образность их реализации именно сейчас, в критический для экономики момент спада. Следует учесть, что большая часть данных расходов не окупается, не ведет к росту производительности, не создает постоянных рабочих мест, и дополнительные инфраструктурные объекты повлекут за собой в последующем рост затрат на их обслуживание, – сказал Ерлан Смайлов.

Это же, считает депутат, касается финансирования жилищного строи­тельства, эффект от которого для экономики очень ограниченный, так как главным выгодополучателем является крупный строительный бизнес, зарабатывающий на «штамповке» квадратных метров, которые лишь «разгоняют» рынок недвижимости.

– По отдельности все направления уточненного республиканского бюджета необходимы. Но в целом за этими уточнениями нет общей логики и системной адаптации к новым вызовам. Все выглядит, как бюджет латания дыр. В результате возникает риск, что наступающий непрос­той период мы пройдем только за счет дальнейшего уменьшения резервов Национального фонда и снижения конкурентоспособности национальной экономики, – резюмировал Ерлан Смайлов.

Итоги обсуждения подвел председатель Мажилиса Ерлан Кошанов. Подчеркнув важность рассматриваемых законопроектов, спикер палаты отметил, что средства в уточненном бюджете будут направлены на реализацию поручений Главы государства и осуществление реформ, озвученных в Послании. При этом он пояснил, что значительные средства будут выделены на решение самых актуальных проблем граждан, в частности, на повышение доходов населения, массовую занятость, индексацию социальных выплат, обеспечение продовольственной безопасности. К примеру, 476 млрд тенге будут направлены на решение проблем в регионах, связанных с обеспечением питьевой водой, дорогами и жильем.

В связи с этим, отметил Ерлан Кошанов, главная задача, стоя­щая перед депутатами, – это контроль за своевременным и эффективным расходованием бюджетных средств. А члены Правительства должны сделать соответствующие выводы на основе предложений и замечаний депутатов.

Также в рамках повестки дня заседания депутаты согласились с поправками Сената по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации. Таким образом, закон считается принятым Парламентом и направляется на подпись Главе государства.

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