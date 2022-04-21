Долговой бюджет

Мажилис на пленарном заседании под председательством спикера Ерлана Кошанова одобрил уточнение бюджета на 2022 год.

Координировать затраты бюджета предлагается через увеличение государственного долга и трансферты из Нацфонда, дно которого, по мнению встревоженных депутатов, из года в год становится все более зримым. Ситуация усложняется тем, что мы, как и все прежние годы, зависим от сырья, а добыча нефти в этом году из-за аварии на КТК снижена, и бюджет недополучит порядка 80 млрд тенге. И при этом министерства продолжают тратить деньги на разного рода консультационные услуги.

Итак, на реализацию поручений Президента РК предусмот­рено 1 793 730 млн тенге. ВВП на душу населения составит 10 332,4 долларов. Дефицит рес­публиканского бюджета на 2022 год определен в размере 2 978 262 832 тыс. тенге, или 3,3% к оценке ВВП. Из Нацфонда собираются попросить более 4 трлн тенге.

При этом, констатировал депутат Данияр Алимбаев, прог­ноз объема добычи нефти в 2022 году снижается на 2 млн тонн. Это приведет к недопоступлению в республиканский бюджет порядка 80 млрд тенге, а риски, связанные со снижением экспорта нефти через Кас­пийский трубопроводный консорциум (КТК), сохраняются.

– Будет ли выполнен уже сокращенный план по добыче нефти, и рассматривается ли увеличение реализации нефти через альтернативный канал экспорта? Если ситуация ухудшится, как мы сможем обеспечить заявленный рост ВВП на уровне 2,1%? – поинтересовался мажилисмен у глав Минэнерго и Минэкономики.

По словам министра энергетики Булата Акчулакова, ремонт на КТК может затянуться, поэтому план по добыче нефти был пересмотрен с 87,5 млн тонн до 85,7 млн тонн. И этот план Мин­энерго гарантирует исполнить. Что касается альтернативных маршрутов для транспортировки нефти, то Минэнерго также прикладывает усилия к их поиску.

– Если ситуация на КТК разрешится быстро, то, возможно, мы даже приблизимся к первоначальному плану 87,5 миллио­на тонн. У нас ожидания такие, – был осторожен в своем оптимизме Булат Акчулаков.

Он добавил, что альтернативным каналом экспорта является нефтепровод Атырау – Самара, который имеет дополнительную мощность транспортировки в 7 млн тонн. Также нужно учитывать мощности китайского нефтепровода до 3 млн тонн и порта Актау.

– Плюс – можно много возить по железной дороге, но здесь есть ограничения по вагонам-цистернам, поэтому эти объемы мы не рассматриваем больше чем от 3 до 5 миллионов тонн, – пояснил глава Минэнерго.

Исполняющий обязанности министра национальной экономики Тимур Жаксылыков признал: снижение добычи нефти, конечно, негативно повлияет на динамику роста ВВП, однако выразил надежду, что восполнить показатель будет возможно через другие сектора экономики, и даже уточнил какие.

– В частности, в сельском хозяйстве мы ожидаем рост на уровне 4,5%, в строительстве рост предполагается на 3,8%, в секторе услуг – на 1,9%, в обрабатывающей промышленности – на 2,9%. С учетом исторических трендов у нас есть положительная динамика в торговле, транспорте, связи, недвижимости, финансовом секторе и так далее. В целом под влиянием этих положительных и негативных факторов мы планируем рост ВВП на уровне 2,1%. Это конечно ниже, чем тот прог­ноз, с которым мы заходили в прошлом году. Но мы учитываем снижение добычи нефти и геополитические факторы, – был честен Тимур Жаксылыков.

Несмотря на такую отнюдь не радужную картину, отдельные администраторы уточняют бюджетные программы по причинам, не связанным с поручениями Главы государства и с реализацией программных документов. Так, Министерством индустрии и инфраструктурного развития предусматриваются средства в сумме 800 млн тенге на участие в международной выставке «Инопром» и на информационно-аналитические и консультационные услуги. Министерством нацэкономики предусматривается 394 млн тенге, которые планируется потратить на социо­логические, аналитические и консалтинговые услуги. И таких примеров очень много.