«Долгой жизни вязала я кружево...»

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Литература – искусство памяти. Ее творениями соткана прочная нить, связующая эпохи и поколения, которые узнают друг друга в бесконечном путешествии по лабиринтам столетий. Будущее рано или поздно становится настоящим, настоящее стремительно обращается прошлым, и только память, сводя разрозненные мгновения в единую картину всечеловеческого бытия, удерживает ускользаю­щее время. Увы, в своем отношении к ней мы нередко бываем беспечны: слишком многое доверяем слепому случаю, слишком малое оставляем после себя как свидетельство и оправдание прожитого...

Между тем именно память – вернейший показатель нашей исторической зрелости и нравственного состояния. Можно сколько угодно клясться именами предков, но без повседневного труда по увековечиванию этих имен – причем не в бронзе, а в общественном сознании, – само культурное наследие рискует из феномена духовной преемственности превратиться в парадный строй реликвий, о которых вспоминают лишь по торжественным поводам. Для современного читателя, едва ли испытывающего недостаток в информации, творчество многих мастеров отечественной литературы по-прежнему остается своего рода terra incognita, и одна из причин тому – многолетний дефицит переизданий. В результате мы наблюдаем парадоксальное положение вещей: молодой человек может прочитать десятки публикаций о жизни того или иного писателя, но так и не отыскать его книг ни в печатном виде, ни в электронном, который, как правило, предполагает наличие оцифрованного оригинала.

Последние обстоятельные сборники произведений народного писателя Казахстана Мариям Хакимжановой, чье 120-летие отмечается в нынешнем году, вышли еще на закате прошлого века и потому давно стали библиографической редкостью. В предисловии к одному из них – книге «Перевалы» (1982) – известный литературовед Евгения Лизунова писала: «Беднеет поэзия, если в ней не звучит пламенная строка женщины-поэтессы, способной вместить в свое сердце надежды всех матерей планеты, на каком бы языке они ни выражали их. Поэзия Мариям Хакимжановой – ее высокая вера в предназначение человека созидать жизнь в этом прекрасном и яростном мире. Стоящему на перевале видится дальше, человек поистине становится выше гор. Свет поэтической строки выдающейся казахской поэтессы Мариям Хакимжановой с такого перевала жизни подобен солнечному».

Как известно, цель пути определяется самим путем – и если талантливой поэтессе удалось запечатлеть в неповторимых образах все то, чем славилась ее эпоха, значит, она заслужила это право своей творческой судьбой, без остатка посвященной художественному слову. Придя в литературу в начале 1930-х, вчерашняя журналистка быстро заняла особое место среди испытанных бойцов «строчечного фронта» – редкий писатель того времени не считал себя проводником новых общественных идей и представлений о творчестве. Для ранних произведений поэтессы характерна несколько декларативная, экстатически восторженная, но все же предельно искренняя в своей чувственной безоглядности революционная патетика. Лирическую героиню Мариям Хакимжановой – молодую, уверенную в себе казахскую девушку – влечет величие свершаемых дел, и какие бы противоречия ни таила действительность, они словно растворяются в могучем потоке ее эмоционального воодушевления:

Но вдохновенно,

окрыленно

ковали мы

судьбу свою.

Сердец свободных

миллионы

сейчас стучат

в родном краю.

Стучат, стучат,

стучат с волненьем,

вливаясь

в общий перегуд.

Наш труд

возвышен вдохновеньем,

становится искусством

труд.

Унаследовав художественные традиции Мариям Жагоркызы, Шолпан Иманбае­вой и других выдающихся казахских поэ­тесс, Хакимжанова обогатила их новым содержанием, наполнила созидательным духом эпохи, и не случайно в ее стихах-посвящениях предшественницам на первый план повествования выходит идея духовного родства поколений:

Но имя твое утренней звездою

поныне светит над моей страною.

И те

продолжат за тебя стихи,

кого в поэзии

вела ты за собою.

Они – твои меньшие братья – жизней

не пожалели на борьбу с фашизмом.

И целины бескрайний океан

после войны вспахали для Отчизны.

Поэзия Мариям Хакимжановой – это поэзия миросозидающая, с выраженным движением времени и пространства, верностью суровым законам эпохи и гармоничной устремленностью в будущее. В каждой новой строке автор стремится осмыслить многообразие окружающего мира, умея находить сущностное в обыденном. Точность художественного видения позволяет ей раскрывать природу ярких примет времени, а богатая поэтическая культура – подключать неожиданные для читателя ассоциации.

Стихотворения «Моя Родина», «Стучи, мое сердце!», «Отчий дом», «На празднике» сочетают в себе искренний порыв патриотических чувств и глубоко личные, исповедальные мотивы. В душе лирической героини Мариям Хакимжановой – буйное цветение вес­ны и упоенность жизнью, ее эмоции чисты и неподдельны, а сердце бьется в унисон с живым, остро ощущаемым ею пульсом времени. Чувство сопричастности к судьбе своего Отечества, понимаемое диалектически, является, пожалуй, стержнем патриотической тенденции в творчестве поэтессы. Личное счастье неотрывно от счастья общего – эту истину Мариям Хакимжанова утверждает со всей страстностью своего таланта. Вот почему так вдохновенно и мужественно звучит звонкий голос ее героини:

А если вдруг решится враг

грозить моей Отчизне –

в сраженьях с ним ни я, ни ты

не пожалеем жизни.

В годы войны выдающаяся поэтесса доказала верность этой клятве. Стихотворение «Бей в литавры победы!», посвященное подвигу гвардейцев-панфиловцев, – одно из наиболее известных произведений Мариям Хакимжановой. Философски углублен и метафоричен созданный ею образ Родины – любящей матери, которая незримо встает за спинами своих сражающихся сыновей. Этот образ, лирический по звучанию и эпический по силе, как бы аккумулирует в себе высокие чувства миллионов матерей на просторах огромной страны. Поэтесса способна объять любовью своего большого открытого сердца всех героических защитников Москвы, вои­нов-казахстанцев, задержавших продвижение фашистских войск к столице Советского Союза:

Вышли грозною порою

свет и правду защищать.

Каждым воином-героем

неспроста гордится мать.

Поиском гармонии величия и простоты отмечена работа Мариям Хакимжановой над образами Героев Советского Союза Алии Молдагуловой и Султана Баймагамбетова. Посвященные им стихотворения «Героиня» и «Подвиг» своим идейно-тематическим содержанием близки к знаменитой поэме «Маншук» – одной из вершин творчества поэтессы и ярчайшего образца казахской эпики 1940-х годов.

Героиня Хакимжановой взрослела вместе со своей страной – безудержный восторг юных лет постепенно сменялся философскими раздумьями над пережитым, усложнялось восприятие действительности, гамма чувств и переживаний насыщалась полутонами. «Мы угадываем, – писала Евгения Лизунова, – как обогащался ее внутренний мир, ее душа, как все глубже воспринимала она многоцветие жизни. Мы проходим вместе с ней все ступени ее жизни – от юности до зрелости – и видим, как верна поэтесса приметам истории, эпохи и национального бытия».

В своем послевоенном творчестве поэ­тесса живо откликалась на важнейшие события общественной жизни и стремительные перемены в облике страны. Расширение тематического диапазона сопровождалось усердной работой над выразительностью психологического рисунка: за привычными сюжетами повседневности Хакимжанова стремилась увидеть сложный внутренний мир современника, его сомнения, привязанности и сокровенные надежды. В ее стихах становилось меньше декларативной приподнятости и больше жизненной конкретики, она все чаще задумывалась о самой природе творчества, непростом соотношении поэзии и правды, способности передать то, что не всегда поддается словесному выражению:

Жизнь сама свои раскроет тайны,

жизнь сама оценку даст стихам.

И дела благие не случайно

не всегда заметны сразу нам.

Хоть луна и солнце так высоко,

но на землю свет их устремлен.

Как вместить в стихи,

в простые строки

свет, которым полон небосклон?..

Академик Дмитрий Лихачев однажды заметил: «Слово стоит в начале культуры и завершает ее, выражает ее». Поэтическое слово Мариям Хакимжановой в самом деле можно рассматривать как выражение расцвета казахской культуры. Оно вобрало в себя вековые традиции национального искусства и те новшества, которые нес с собою бурный XX век. Верная заветам своих предшественников, поэтесса воплотила в своем творчестве духовные искания казахского народа в эпоху небывалых перемен.

Наследие Мариям Хакимжановой должно вновь стать доступным читателю – во всей полноте, без случайных купюр и выборочных представлений. Переиздание ее произведений стало бы важным шагом к возвращению в современный литературный оборот имени, которое олицетворяет целую эпоху в казахской поэзии. Хочется верить, что стихи нашей талантливой соотечественницы еще не раз откроются читателям – уже в ином времени, в новых обстоятельствах, но все с той же неизменной способностью затрагивать самые сокровенные струны человеческой души.