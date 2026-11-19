Критики от нее в восторге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

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Сегодня пользователи по всему миру начнут скачивать Grand Theft Auto 6 - одну из самых ожидаемых компьютерных игр в истории. С момента выхода предыдущей версии игры прошло целых 13 лет, поэтому вокруг нового релиза развернулся настоящий ажиотаж. Судя по первым отзывам, GTA 6 оправдала все ожидания: критики считают игру выдающейся.

Первыми поиграть в Grand Theft Auto 6 смогли жители Новой Зеландии и Австралии, где полночь наступила в середине дня по европейскому времени.

Сайт Metacritic, который агрегирует отзывы критиков, выставил игре средний балл 99 из 100, что ставит ее на одну ступень с игрой Nintendo The Legend of Zelda: Ocarina of Time, которая удерживала этот рекорд с 1998 года.

Рецензенты единодушно назвали экшн-игру с открытым миром амбициозным и революционным проектом.

Игровой сайт IGN назвал GTA 6 «беспрецедентной», «невероятной» и посчитал, что ее «невозможно пропустить».

Профильное издание Eurogamer в своем обзоре (разумеется, пятизвездочном) отметило, что разработчики из Rockstar «в очередной раз раздвинули границы возможного в видеоиграх» благодаря графике, сюжету и построению игрового мира.

Графика игры вызывала огромный интерес и пока не разочаровала критиков: газета Guardian охарактеризовала Леониду - вымышленный штат США, в котором угадывается Майами и в котором разворачивается действие игры, — как «настолько реалистичную, что порой в это просто не верится».

Те игроки, кто уже добыл заветную копию, тоже хвалят графику, отмечая, что создателям удалось сохранить определенную преемственность между GTA 6 и ее предыдущими версиями, последняя из которых разрабатывалась почти 20 лет назад.

Отношения между главными героями, Джейсоном и Люсией, тоже понравились критикам.

«Они кажутся настоящими людьми, а не марионетками, танцующими под вашу дудку, - написала Кеза Макдональд из Guardian. - Я просто не смогла не проникнуться к ним симпатией».

Хотя на тот момент игра еще не вышла, The Game Awards - самая популярная церемония награждения в индустрии - выдвинула GTA 6 на восемь наград, включая «Игру года» и «Лучшую музыку». Жюри конкурса в основном состоит из игровых журналистов со всего мира, которые, вероятно, получили предварительные копии игры для обзора.

Разработчик игры, компания Rockstar, не раскрыл стоимость игры, но по некоторым оценкам она превышает 1 млрд долларов.

По оценкам аналитической компании Sensor Tower, эти деньги уже вернулись разработчикам: только за 12 млн предзаказов GTA 6 принесла Rockstar 1,18 млрд долларов, хотя компания это не подтвердила.

Дженнифер Холмс, исполнительный директор London Internet Exchange, сообщила, что несколько британских интернет-провайдеров, включая BT и Virgin Media, «увеличили пропускную способность в ожидании роста спроса» в преддверии запуска игры. Эти меры были предприняты, хотя разработчики позволяют пользователям предварительно загрузить игру объемом 212 гигабайт.

Поскольку игра впервые должна была появиться в доступе на территории Новой Зеландии, некоторые фанаты попытались «обмануть» свои консоли, подменив геолокацию устройств. Согласно данным Google Trends, за последний месяц в Великобритании количество соответствующих запросов выросло более чем на 5 000%.

Rockstar и издатель Take Two Interactive, как и производители консолей Sony и Microsoft, пока эту лазейку не комментировали, однако в игровой среде существуют опасения, что в этот раз нарушителей графика могут ждать всевозможные кары, до бана включительно.

Поскольку релиз для персональных компьютеров появится не раньше следующего года, наиболее преданные фанаты готовятся раскошелиться на игровую консоль, которая легко может стоить и тысячу долларов.