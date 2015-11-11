​Долгожданная победа

В мужском турнире после трех туров керлеры Поднебесной и Страны утренней свежести имели по три победы, а замыкали таблицу розыгрыша хозяева соревнований – казахстанцы, потерпевшие три поражения. В соревнованиях женских команд фавориты те же плюс представители Страны восходящего солнца: у трех команд по три победы и одному поражению.

В третий игровой день свою первую победу на чемпионате одержала женская сборная Казахстана. Со счетом 10:9 она взяла верх над командой Новой Зеландии и покинула последнюю строчку турнирной таблицы.

Соревнования продолжаются.

Турнир в Таиланде

В Таиланде стартовал турнир EA Hua Hin WTA 125 Series с призовым фондом 115 тыс. долларов. В соревнованиях, проходящих в городе Хуахин, участвуют в основном представительницы азиатских стран – Таиланда, Китая, Южной Кореи. Наиболее известные болельщикам спортсменки, выступающие здесь, – Тимеа Бабош (Венгрия), Си Сувэй (КНР), Осака Наоми (Япония).

В первом круге Ярослава Шведова взяла верх над хозяйкой корта Камонван Буаям – 6:2, 3:6, 6:1. Чуть позже определилась следующая соперница нашей теннисистки. Ею стала китаянка Лю Чан, также в трех партиях обыгравшая Летчивакарн Ноппаван из Таиланда, – 6:7, 7:5, 6:4.

На европейских площадках

Алматинский «Кайрат» с поражения начал защиту титула сильнейшей футзальной команды Европы. В Венгрии в первом туре Элитного раунда подопечные бразильского тренера Какау уступили дебютанту Кубка УЕФА – российской «Югре» – со счетом 2:5.

В нашем составе отличились Дуглас и Алешандре, у сибиряков – Эдер Лима (2), Даниил Давыдов, Катата и вратарь Звиад Купатадзе. В другом матче группы «С» венгерский «Дьер» мирно разошелся с чешским «Хрудимом» – 3:3. Вчера «Кайрат» встречался с «Хрудимом».

А в итальянском городе Пескара вчера же стартовал аналогичный турнир в группе «В». Сменивший место дислокации и получивший новое название клуб «Астана-Тулпар» свой первый матч проводил против бельгийского «Халле-Гооик». В этой группе за первое место, гарантирующее выход в «финал четырех», в борьбу вступили также местная «Пескара» и македонский «Железарец».