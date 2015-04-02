Свежий выпуск Долгожданная вода Любовь ДОБРОТА

Сейчас водопроводной водой в районе пользуются жители лишь 65 населенных пунктов из 154. Многие сарыагашцы до сих пор либо получают живительную влагу по графику, а это всего несколько часов в день, либо ждут ее завоза извне.

Есть серьезные вопросы и к качеству. К примеру, жители 25 населенных пунктов до последнего времени получали живительную влагу из двух скважин глубиной 1,5 км. Несмотря на то что вода оттуда поступала термальная и с повышенной кислотностью, люди вынуждены были пить ее и использовать для приготовления пищи и хозяйственных нужд. На помощь пришла мембранная установка. Ее приобретение и монтаж обошлись более чем в 94 млн. тенге. Однако удалось наконец запустить еще одну скважину, которая обеспечивает водой почти 34 тыс. человек.



