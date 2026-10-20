Долгожданное новоселье

Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В преддверии Дня Рес­публики 35 семей из социально уязвимых категорий населения города Щучинска получили долгожданные ключи от новых квартир. Этого часа многие ждали не один год.

фото пресс-службы облакимата

Возведение пятиэтажного жилого комплекса началось в октябре 2025-го. По окончании строительства 130-квартирного дома 75 квартир выкупил акимат для обеспечения жильем очередников. До конца года все они будут переданы новоселам.

В церемонии вручения ключей принял участие аким облас­ти Марат Ахметжанов. Позд­равляя новоселов, он отметил, что по итогам прошлого года Акмолинская область вошла в число лидеров среди северных и центральных регионов страны по темпам жилищного строи­тельства. В области введено более 700 тыс. кв. м жилья, что позволило обеспечить квартирами порядка 7 тыс. семей.

– С начала года ключи от новых квартир получили жители Кокшетау, Косшы, Аршалынского, Бурабайского, Буландынского, Егиндыкольского, Зерендинского и Сандыктауского районов. Сегодня эту добрую традицию продолжают в Щучинске. Такие результаты стали возможны благодаря последовательной реа­лизации задач, поставленных Главой государства. Обеспечение граждан доступным жильем остается одним из приоритетов государственной политики, – сказал Марат Ахметжанов.

Среди тех, кому вручили заветные ключи, семья Асета и Асель Оразалиных. Супруги воспитывают четверых детей, в том числе ребенка с особыми потребностями. Семья ожидала своей очереди на жилье семь лет.

– Радостные эмоции просто переполняют! Наша новая квартира просторная, светлая, с хорошим ремонтом – заез­жай и живи. Акимат района подарил нам холодильник. Мы очень благодарны за такое внимание и заботу. Теперь наши дети будут расти в собственном доме, – поделились счастливые новоселы.

Добавим, что за последние три года в Бурабайском районе более 500 семей из социально уязвимых категорий населения получили новое жилье. До конца года для очередников планируется выкупить еще 52 квартиры.

#жилье #новоселье #Щучинск #День Республики

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