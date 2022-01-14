Долгожданное повышение

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на заседании Мажилиса Парламента РК отмечал, что по мере роста возможностей бюджета будут увеличиваться зарплаты административных госслужащих и бюджетников. И здесь надо сказать, что зарплата отдельных категорий гражданских служащих вырастет на 20% уже в этом году.

К ним относятся бухгалтеры, экономисты, юристы, архивариусы, библиотекари, музееведы, лесники, технический персонал и другие – в целом 591 тысяча человек.

Как пояснили в Министерстве труда и социальной защиты населения, это реализация поручения Главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». Оно подразумевает поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих в среднем на 20% ежегодно в период с 2022 по 2025 год. В результате в течение 4 лет их зарплата увеличится в 2 раза.

– C 2021 года началось повышение оплаты труда педагогам, потом – медицинским работникам и сотрудникам этой сферы. В результате их зарплата должна увеличиться в два раза к 2023 году. По нашей системе подняли доход социальных работников, а в этом году перешли к другим категориям гражданских служащих, – говорит главный эксперт департамента труда и социального партнерства при МТСЗН Арайлым Ибраева. – Таким образом, повышением оплаты труда сегодня охвачены все работники государственных учреждений и казенных предприятий.

Увеличен и размер минимальной заработной платы до 60 тыс. тенге, что приведет к увеличению дохода 1 млн 650 тыс. наемных работников.

– Стоит иметь в виду, что МРП – это гарантированный размер денежных выплат простому неквалифицированному работнику, но с учетом межразрядной сис­темы квалификаций доход от этого увеличения вырастет и у других сотрудников, которые получают больше минимальной заработной платы. Их труд оплачивается в зависимости от количества, качества и условий выполнения работы, – поясняет Арайлым Ибраева.

Нужно отметить, что любое повышение зарплаты зависит и от производительности труда. В 2021 году на 615 предприятиях страны 586 тыс. работников стали получать в среднем на 20% больше.

Кроме того, государство уделяет особое внимание развитию бизнеса, это предоставление субсидий, налоговых льгот, льготное кредитование и другие механизмы, что служит стимулом для работодателей и позволит им увеличить доход своих сотрудников.

Как поясняют в Министерстве труда и социальной защиты населения, повышение заработной платы зависит от экономических показателей, то есть возможнос­тей правительства и бюджета.

По словам директора КГУ «Цент­рализованная библиотечная система» акимата г. Нур-Султана Гульбадан Мадибаевой, ее сотрудники новость о повышении заработной платы восприняли с воодушевлением. Ведь сегодня профессия библиотекаря остается одной из самых мало­оплачиваемых в стране.

– Наша зарплата зависит от образования и стажа работы, говорит она. – Если в библиотеку приходит специалист после профильного колледжа, и опыта у него пока нет, то больше чем на 60 тысяч тенге рассчитывать не приходится. Молодой специа­лист с высшим библиотечным образованием может заработать 80 тысяч тенге. Конечно, учитывая повсеместный рост цен, это очень небольшие деньги. Но есть и положительный аспект – в нашем деле остаются те, кто действительно любит свою работу и отдается ей без остатка. Около 50 процентов сотрудников столичной библиотечной системы работают здесь больше 30 лет. Это фанаты своего дела, обожающие литературу и своих читателей.

Однако популярность библио­тек складывается не только из самоотверженности архивариусов, но и качества книжных фондов. В этом библиотекарям тоже помогает государство, увеличив с 2018 года финансирование этой работы.

– За последние три года мы обновили фонды, приобрели книги интересных современных авторов, детскую литературу, и люди стали активнее посещать библиотеки. В общем, стараемся честно работать во благо духовного процветания общества, и очень отрадно, что государство видит и оценивает этот труд, – говорит Гульбадан Мадибаева.

Также с 1 января 2022 года в Казахстане увеличен на 7% размер пенсий по возрасту, а начисления по базовой пенсии и государственным пособиям вырос на 5%.

В результате минимальный размер пенсии с учетом базовой пенсионной выплаты с 1 января составляет 65 752 тенге. Эта мера социальной поддержки кос­нулась 2,2 млн казахстанских пенсионеров.

В связи с изменением величины прожиточного минимума на 5% выросли государственные социальные пособия по инвалидности и по случаю потери кормильца, выплаты родителям, опекунам, воспитывающим детей-инвалидов, пособие лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы.

На столько же выросли вып­латы по рождению и уходу за ребенком, а также пособия многодетным семьям и по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца.