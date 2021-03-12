Долгожданное счастье

Собственниками квартир в пятиэтажке нового 15-го микрорайона, возведенной местной строи­тельной компанией «Бином», стали 135 семей-очередников.

В числе счастливых обладателей – 27 детей-сирот, 66 семей из чис­ла социально незащищенных слоев населения и 42 сотрудника государственных учреждений.

Мать-одиночка Амина Якубжанова, воспитывающая двоих детей, в том числе одного ребенка с инвалидностью, несколько лет ждала своей очереди. По признанию женщины, иногда даже сомневалась, что когда-нибудь этот момент все-таки наступит. Очень символично, что долгожданный подарок был преподнесен в юбилейный год Независимости страны.

– Мы очень счастливы. Просто не могу найти слова, – радуется Амина Якубжанова. – Сегодня нам вручили ключи от двухкомнатной квартиры! Для нас это настоящий праздник, который запомнится надолго. Большое спасибо руководству страны и области за заботу!

Слова благодарности выразила и горожанка Назира Абдраемова, которая стояла в очереди по категории «неполная семья».

– От счастья мне трудно что-либо говорить, эмоции переполняют, – сказала Назира Абдраемова. – Низкий поклон от имени всех матерей, получивших сегодня ключи от собственных квартир. Все знают, как важно иметь свое жилье, поэтому желаю каждой семье обрести его.

Ключи от новых квартир вручал аким области Бердибек Сапарбаев, который отметил, что в прошлом году таразцам выдано около 2 тыс. квартир, общий объем введенного в эксплуатацию жилья превысил 250 тыс. кв. метров. На сегодня в очереди на получение квартир в области стоят более 30 тыс. человек.

– В соответствии с поручением Президента страны ежегодно обладателями новых квартир становятся сотни жителей облас-

ти. В текущем году планируется построить еще больше жилья, чем в прошлом, чтобы тем самым сократить имеющуюся очередь. В настоящее время активно развивается 15-й микрорайон.

В скором времени, помимо новых жилых многоэтажек, здесь появятся еще 2 школы, детские сады, медпункты, отделы полиции, – воодушевил местных жителей аким области.