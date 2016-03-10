​Долгожданное событие

Этого события североказахстанцы ждали давно, ведь в последний раз чемпионат такого уровня проводился на их земле без малого 40 лет назад. К слову, первым мастером спорта Казахстана по спортивному ориентированию стала как раз представительница СКО Галина Конкина, выполнившая этот норматив на чемпионате СССР (показательно, что она и сегодня в строю ветеранов спорториентирования республики). Славные страницы в историю спорта вписали Наталья Чуприкова, Асем Назырова, Дарья Налобина, Аслан Токбаев, в командном зачете сборная области неоднократно становилась чемпионом и призером республиканских состязаний. Это обстоятельство счел нужным подчеркнуть государственный тренер по спортивному ориентированию Сагдат Садыков, отмечая высокий уровень организации нынешнего чемпионата.

На старт североказахстанцы вышли с самыми серьезными намерениями. В числе фаворитов специалисты называют также команды Восточно-Казахстанской и Алматинской областей.