Статьи
Долгожданный асфальт
Жибек Жексембек, область Жетысу

Туристический сезон на Алаколе подошел к концу, однако началась и продолжается подготовка к следующему.

До конца октября нынешнего года намечено полностью заасфальтировать оставшиеся 15 км дороги Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск. Полностью автотрассу достроят в 2023-м.

Кроме того, до конца года планируется закончить асфальтирование дороги Ушарал – Достык. Всего с начала 2022-го здесь необходимо было завершить работы на 33 км, 18 км из которых уже заасфальтированы, движение на участке открыто. Теперь поставлена задача до конца октября покрыть асфальтом оставшуюся часть.

По данным областного филиала АО «КазАвтоЖол», необходимо также завершить работы по сооружению четырех мостов в селах Жансугурове, Сагабуйене, Кабанбае и Кольбае. Если погодные условия не подведут, весь запланированный объем работ будет выполнен в установленные сроки.

Для решения проблемы с дефицитом электроэнергии в летний период на осуществление проекта реконструкции и строительства более 67 км линий электропередачи в селе Акши из местного бюджета выделено более 300 млн тенге, общая стоимость проекта – 688 млн тенге. Срок завершения – февраль 2023 года.

Также на разработку проект­но-сметной документации строи­тельства новой подстанции «Акши» и линий электропередачи в селах Бесколь, Акши ассигновано 111 млн тенге, общая стоимость – 123,5 млн тенге. Работы планирует­ся завершить в марте 2023-го.

Проблемными остаются проекты по укреплению озерных берегов и строительству канализационно-очистной системы. Подвел недобросовестный подрядчик, в связи с чем работы в данном направлении приостановлены, идут судебные разбирательства. Кроме того, на местах проводится служебное расследование для выяснения причин сложившейся ситуации. По его итогам к ответственным лицам будут приняты надлежащие меры.

Стоит также отметить, что в августе текущего года завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта в Ушарале, открыто авиасообщение по трем направлениям: в Астану, Алматы, Талдыкорган. При этом в летнее время для повышения доступнос­ти отдыха на побережье озера Алаколь было организовано 10 железнодорожных рейсов из Астаны и Алматы, Восточно-Казах­станской области и области Абай. В перспективе жители региона будут обеспечены воздушным и железнодорожным сообщением круглый год.

Следует сказать, что на берегах озера расположено 288 объектов туризма, в том числе 165 гостиниц, три оздоровительных лагеря, 44 дома отдыха, 64 туристические базы, из них 10 объектов проектной стоимостью 1,4 млрд тенге с созданием 97 рабочих мест были введены в эксплуатацию в нынешнем году.

По итогам летнего сезона на Алакольском побережье отдохнуло 1,5 млн человек (в 2021 году – 1,3 млн).

Популярное

Все
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Обновление элит – парадигма справедливости
Выборы для любой страны являются серьезным испытанием на прочность государства и гражданскую зрелость избирателей
Минздрав представил законопроект, который декриминализирует ответственность медиков за врачебные ошибки. Кто выиграет от того, что доктора будут реже встречаться со следователями?
Уникальная операция
Возврат незаконного капитала
Южане продолжают обсуждать итоги визита Президента в регион, в ходе которого Касым-Жомарт Токаев, в частности, заявил о предоставлении Туркестану статуса духовно-исторической столицы
Когда медсестра в тумане
Берендеи из Боралдая
Бесценная реликвия
Оралхан Бокей: с любовью к родной земле
Байга в Великой степи
Урок под открытым небом
Нужны безотлагательные меры
В копилке три «золота»
Ветераны не отпустили
Локация для творчества
Касым-Жомарт Токаев: Мы создадим все условия для процветания области Абай
Устремленный к вершинам вдохновения
Папа Римский Франциск посвятил традиционную общую аудиенцию итогам своего апостольского визита в Казахстан
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
Трое россиян пытались незаконно пересечь границу Казахстана
"Карту казаха" планирует выдавать Казахстан
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Предсмертную записку оставил сбросившийся с высоты подросток в Таразе
Насколько выросло число прибывающих в Казахстан россиян
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Условия выдачи прибывших в Казахстан россиян озвучили в МВД
40 млн тенге вымогали у астанчанки, шантажируя сливом интимного видео
Пенсионная перезагрузка
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Владимиру Путину
Для чего россияне получают ИИН, пояснили в Минцифры
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 сентября
Грабитель с ножом напал на цветочный магазин в Астане
В Казахстане официально появится молодежь категории NEET
Курятина, дорожая, медленно, но верно переходит из разряда демократичных продуктов в дорогие и деликатесные. Почему? И как остановить ценовой рост?
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Указ Президента Республики Казахстан
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Закон Республики Казахстан
«Точечные эксперименты» градостроительства
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Школы Караганды и Темиртау в плане безопасности не готовы к учебному году

Читайте также

Статьи
Локация для творчества
Статьи
До встречи в Мюнхене
Статьи
Устремленный к вершинам вдохновения
Статьи
Оралхан Бокей: с любовью к родной земле

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]