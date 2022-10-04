Долгожданный асфальт

Туристический сезон на Алаколе подошел к концу, однако началась и продолжается подготовка к следующему.

До конца октября нынешнего года намечено полностью заасфальтировать оставшиеся 15 км дороги Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск. Полностью автотрассу достроят в 2023-м.

Кроме того, до конца года планируется закончить асфальтирование дороги Ушарал – Достык. Всего с начала 2022-го здесь необходимо было завершить работы на 33 км, 18 км из которых уже заасфальтированы, движение на участке открыто. Теперь поставлена задача до конца октября покрыть асфальтом оставшуюся часть.

По данным областного филиала АО «КазАвтоЖол», необходимо также завершить работы по сооружению четырех мостов в селах Жансугурове, Сагабуйене, Кабанбае и Кольбае. Если погодные условия не подведут, весь запланированный объем работ будет выполнен в установленные сроки.

Для решения проблемы с дефицитом электроэнергии в летний период на осуществление проекта реконструкции и строительства более 67 км линий электропередачи в селе Акши из местного бюджета выделено более 300 млн тенге, общая стоимость проекта – 688 млн тенге. Срок завершения – февраль 2023 года.

Также на разработку проект­но-сметной документации строи­тельства новой подстанции «Акши» и линий электропередачи в селах Бесколь, Акши ассигновано 111 млн тенге, общая стоимость – 123,5 млн тенге. Работы планирует­ся завершить в марте 2023-го.

Проблемными остаются проекты по укреплению озерных берегов и строительству канализационно-очистной системы. Подвел недобросовестный подрядчик, в связи с чем работы в данном направлении приостановлены, идут судебные разбирательства. Кроме того, на местах проводится служебное расследование для выяснения причин сложившейся ситуации. По его итогам к ответственным лицам будут приняты надлежащие меры.

Стоит также отметить, что в августе текущего года завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта в Ушарале, открыто авиасообщение по трем направлениям: в Астану, Алматы, Талдыкорган. При этом в летнее время для повышения доступнос­ти отдыха на побережье озера Алаколь было организовано 10 железнодорожных рейсов из Астаны и Алматы, Восточно-Казах­станской области и области Абай. В перспективе жители региона будут обеспечены воздушным и железнодорожным сообщением круглый год.

Следует сказать, что на берегах озера расположено 288 объектов туризма, в том числе 165 гостиниц, три оздоровительных лагеря, 44 дома отдыха, 64 туристические базы, из них 10 объектов проектной стоимостью 1,4 млрд тенге с созданием 97 рабочих мест были введены в эксплуатацию в нынешнем году.

По итогам летнего сезона на Алакольском побережье отдохнуло 1,5 млн человек (в 2021 году – 1,3 млн).