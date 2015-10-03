Долгу верен доктор Ермолаев

При чем тут прикуп в Сочи, скажете вы, когда речь идет о медицине? Поговорка пошла от больных. Евгений Владимирович в начале текущего лета ездил в Сочи на 30-й Международный съезд сосудистых хирургов. Отсутствовал пять дней. Остроумные пациенты, вспомнив известный афоризм, связанный с надеждой на лучшую жизнь, между собой рассуждали, что отказались бы от прикупа, лишь бы скорей вернулся доктор. Впервые увидев Ермолаева по просьбе десятка его больных, понял, почему у них появляется тоска при его отсутствии. Сияет лицо, сияют глаза, с уст не сходит улыбка, которую, как позже выяснилось, пациенты хорошо знают, с ее помощью идут на поправку. Его отличает редкое участие в судьбе больного. Каждый пациент на время лечения становится очень близким ему человеком. И они вдвоем преодолевают такие недуги, что больные потом сами удивляются благоприятному исходу, который лично Ермолаевым прогнозируется почти со стопроцентной уверенностью. А ему всего 30, практикует шесть лет. Светилами, показывает практика, становятся гораздо позже, с достижением возраста мудрости, и то единицы, так сказать, врачи от Бoгa. А он и не претендует на эту роль, ему хватает уважения среди больных, которые надеются на Евгения Владимировича как на последнюю врачебную инстанцию. Восемь пациентов он буквально вернул с того света, десятки не остались инвалидами, еще десятки забыли, что такое сосуды. Много заболеваний сегодня стало именно сосудистых, чаще у женщин. По словам врача, в том числе виновата одежда. Вместо юбок, платьев – свободное движение, нормальный доступ воздуха, легкость походки – все подряд стали носить грубые, обтягивающие джинсы. Ноги зажаты, не дышат, соприкасаясь с плотной материей, отсюда многие проблемы. Врач, имя которого на слуху в достойном профессиональном и человеческом понимании, в наши дни, согласитесь, редкость. Медвузы оканчивают сотни, тысячи выпускников, однако население готово снять шляпу перед единицами. Но больше волнует другое. Когда начинаешь говорить о клятве Гиппократа, большинство молодых людей в белых халатах меня недопонимают. По их мнению, клятва Гиппократа – вчерашний день, бал правят новые лечебные технологии, современные диагностика и препараты, про мораль как таковую забудьте. Забыть? А что делать с врачебным долгом? У Ермолаева он на первом месте. Так и становятся светилами, приобретая популярность и уважение. Восемь человек, вернувшихся с того света, 320 операций – это тоже показатель, вызывающий глубокое уважение. Окончив медуниверситет, Евгений Ермолаев по направлению прибыл в Кокшетаускую областную больницу. Свободной ставки хирурга не оказалось. В то время шел процесс становления кардиохирургии, предложили – согласился. Вернувшись в родную хирургию, год проходил специализацию у маститых сосудистых хирургов из Караганды Азамата Жашкеева и Олега Зверева. Сегодня он на всю Акмолинскую область сосудистый хирург в единственном числе… Ермолаев ведет стационарных пациентов, ежедневно в поликлинике принимает больных, регулярно вылетает при помощи санавиации в районы, консультирует коллег из глубинки по электронной связи, каждый день выполняет в среднем две операции, не считая экстренных, плюс дежурство по отделению и больнице, плюс вызовы для консультаций в другие лечебные учреждения… Теоретически трудно везде успеть, а он успевает, всякий раз даря людям надежду на выздоровление и само выздоровление. Его бывшая больная, перенесшая тяжелую операцию, рассказала о любопытном случае. После очередной операции в палату привезли на каталке пожилую женщину. Уснуть не может, стонет, доктора зовет. Он посидел рядом, успокаивая ее теплыми словами, и собрался уходить, рабочее время давно закончилось. Больная не отпускает, умоляет остаться, иначе, заявила она, до утра не дотянет. Конечно же, это было преувеличением, страх обуял. Доктор остался на ночь возле нее. А утром следующая операция, после обеда прием больных... Новый день, новые хлопоты. Запись к сосудистому хирургу – на три месяца вперед. Что важно для сосудистого хирурга, спрашиваю у доктора. Важно все, каждая мелочь, отвечает он. Его работа ювелирная, оперативное вмешательство – без права на малейшую ошибку. Упорство, усидчивость, глубокие знания обязательны. И обязательна вера в успex. Он на судьбу не жалуется, тепло отзывается о коллегах из областной больницы, мечтает открыть отделение сосудистой хирургии, но для этого в первую очередь нужны специалисты. Любит рыбалку, охоту, но на хобби времени не хватает. Пока мы с ним беседовали, телефон не умолкал. Знакомство с профессионалом своего дела убедило в том, что молодая поросль все чаще заявляет о себе успехами в лечебной работе. Для меня, например, сегодня нет дилеммы: обратиться за помощью к молодому специалисту или в возрасте. Главное, чтобы с врачебным долгом просыпался, с ним и отходил ко сну.
Купить наркотики через Интернет сегодня стало почти так же легко, как заказать пиццу
За последние 20 лет на угольных предприятиях, принадлежащих миллиардеру Митталу, погибли более 100 горняков
Подписанные Президентом шесть законов, в том числе «О Конституционном суде РК», являются логичным финалом обнародованных Главой государства в мартовском Послании и поддержанных на референдуме народом страны поправок в Конституцию Казахстана
Программа масштабной политической модернизации получила окончательное правовое оформление
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал на днях закон об амнистии участников январских событий, подчеркнув, что, проявив гуманизм, мы как нация извлечем уроки из этой трагедии и не допустим ее повторения
Заведующая сетью детских садов присвоила почти 19 с половиной миллионов тенге
Экология столицы стала главной темой встречи министра экологии, геологии и природных ресурсов с общественностью Астаны
Указ Президента Республики Казахстан
Ярослава Шведова: Я верю в девчонок
Штрихи к картине мира
На ринге всегда непросто
Приходите, будет интересно!
Хлопковая лихорадка
Мы вместе!
Драка девушек у ночного клуба в Аксае попала на видео
Две минуты на ответ
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 ноября
Рабочий погиб в результате ЧП на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Реликвию эпохи древних тюрков случайно обнаружили в Алматинской области
Мажилис почтил минутой молчания память погибших горняков
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Новый праздник появился в Казахстане
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Нашлась мать, оставившая ребенка незнакомцам в Актобе
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Состояние пострадавших в Шахтинске горняков оценили врачи
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
В Правительстве прошло совещание по социальному предпринимательству
Джип столкнулся с грузовиком в Жаркенте: есть погибший
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области