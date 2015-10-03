Свежий выпуск Долгу верен доктор Ермолаев Александр КУЗЕННЫЙ, Акмолинская область

При чем тут прикуп в Сочи, скажете вы, когда речь идет о медицине? Поговорка пошла от больных. Евгений Владимирович в начале текущего лета ездил в Сочи на 30-й Международный съезд сосудистых хирургов. Отсутствовал пять дней. Остроумные пациенты, вспомнив известный афоризм, связанный с надеждой на лучшую жизнь, между собой рассуждали, что отказались бы от прикупа, лишь бы скорей вернулся доктор.

Впервые увидев Ермолаева по просьбе десятка его больных, понял, почему у них появляется тоска при его отсутствии. Сияет лицо, сияют глаза, с уст не сходит улыбка, которую, как позже выяснилось, пациенты хорошо знают, с ее помощью идут на поправку. Его отличает редкое участие в судьбе больного. Каждый пациент на время лечения становится очень близким ему человеком. И они вдвоем преодолевают такие недуги, что больные потом сами удивляются благоприятному исходу, который лично Ермолаевым прогнозируется почти со стопроцентной уверен­ностью. А ему всего 30, практикует шесть лет. Светилами, показывает практика, становятся гораздо позже, с достижением возраста мудрости, и то единицы, так сказать, врачи от Бoгa. А он и не претендует на эту роль, ему хватает уважения среди больных, которые надеются на Евгения Владимировича как на последнюю врачебную инстанцию.

Восемь пациентов он буквально вернул с того света, десятки не остались инвалидами, еще десятки забыли, что такое сосуды. Много заболеваний сегодня стало именно сосудистых, чаще у женщин. По словам врача, в том числе виновата одежда. Вместо юбок, платьев – свободное движение, нормальный доступ воздуха, легкость походки – все подряд стали носить грубые, обтягивающие джинсы. Ноги зажаты, не дышат, соприкасаясь с плотной материей, отсюда многие проблемы.

Врач, имя которого на слуху в достойном профессиональном и человеческом понимании, в наши дни, согласитесь, редкость. Медвузы оканчивают сотни, тысячи выпускников, однако население готово снять шляпу перед единицами. Но больше волнует другое. Когда начинаешь говорить о клятве Гиппократа, большинство молодых людей в белых халатах меня недопонимают. По их мнению, клятва Гиппократа – вчерашний день, бал правят новые лечебные технологии, современные диагностика и препараты, про мораль как таковую забудьте. Забыть? А что делать с врачебным долгом? У Ермолаева он на первом месте. Так и становятся светилами, приобретая популярность и уважение. Восемь человек, вернувшихся с того света, 320 операций – это тоже показатель, вызывающий глубокое уважение.

Окончив медуниверситет, Евгений Ермолаев по направлению прибыл в Кокшетаускую областную больницу. Свободной ставки хирурга не оказалось. В то время шел процесс становления кардиохирургии, предложили – согласился. Вернувшись в родную хирургию, год проходил специализацию у маститых сосудис­тых хирургов из Караганды Азамата Жашкеева и Олега Зверева. Сегодня он на всю Акмолинскую область сосудис­тый хирург в единственном числе…

Ермолаев ведет стационарных пациентов, ежедневно в поликлинике принимает больных, регулярно вылетает при помощи санавиации в районы, консультирует коллег из глубинки по электронной связи, каждый день выполняет в среднем две операции, не считая экстренных, плюс дежурство по отделению и больнице, плюс вызовы для консультаций в другие лечебные учреждения… Теоретически трудно везде успеть, а он успевает, всякий раз даря людям надежду на выздоровление и само выздоровление.

Его бывшая больная, перенесшая тяжелую операцию, рассказала о любопытном случае. После очередной операции в палату привезли на каталке пожилую женщину. Уснуть не может, стонет, доктора зовет. Он посидел рядом, успокаивая ее теплыми словами, и собрался уходить, рабочее время давно закончилось. Больная не отпускает, умоляет остаться, иначе, заявила она, до утра не дотянет. Конечно же, это было преувеличением, страх обуял. Доктор остался на ночь возле нее. А утром следующая операция, после обеда прием больных... Новый день, новые хлопоты. Запись к сосудистому хирургу – на три месяца вперед.

Что важно для сосудистого хирурга, спрашиваю у доктора. Важно все, каж­дая мелочь, отвечает он. Его работа ювелирная, оперативное вмешательство – без права на малейшую ошибку. Упорство, усидчивость, глубокие знания обязательны. И обязательна вера в успex. Он на судьбу не жалуется, тепло отзывается о коллегах из областной больницы, мечтает открыть отделение сосудистой хирургии, но для этого в первую очередь нужны специалисты.

Любит рыбалку, охоту, но на хобби времени не хватает. Пока мы с ним беседовали, телефон не умолкал. Знакомство с профессионалом своего дела убедило в том, что молодая поросль все чаще заявляет о себе успехами в лечебной работе. Для меня, например, сегодня нет дилеммы: обратиться за помощью к молодому специалисту или в возрасте. Главное, чтобы с врачебным долгом просыпался, с ним и отходил ко сну.



