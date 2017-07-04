Долгую продажу Air Astana объяснили в Минфине

В ходе брифинга в Правительстве вице-министр финансов Берик Шолпанкулов объяснил причину долгой продажи авиакомпании "Air Astana", сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
По его словам, предполагаемая дата выхода компании на IPO приходится на 2019–2020 годы.
"На сегодняшний день реализован проект по строительству нового терминала, который по завершении, конечно, увеличил его стоимость. Стоило ли его продавать в тот период или нужно было дождаться, пока его стоимость увеличится? Точно такая же ситуация на сегодня с Казатомпромом. Конъюнктура рынка, если его сейчас продавать, выходит ниже, но ожидается, что цена на продукцию, которую предприятие будет добывать, будет расти, и цена этой компании увеличится в разы", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее в ходе селекторного заседания Правительства министр финансов Бахыт Султанов проинформировал, что комплексный план приватизации, рассчитанный до 2018 года, актуализирован и выполнен на 47%. На сегодня он включает в себя 879 объектов. С прошлого года реализован 221 объект на сумму 62 млрд тенге. В текущем году подлежат реализации 488 объектов, в 2018 году – 101 объект. Реализация 17 крупнейших компаний фонда "Самрук-Казына" планируется в 2019–2020 годах.
В свою очередь Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев отметил, что комплексный план приватизации по стране проходит в рамках установленных сроков.
"Как мы видим из выступлений, реализация объектов приватизации проходит по графику. По показателям уже текущего года исполнение комплексного плана достигло около 50%", – сказал он в ходе заседания.
На сегодняшний день из объектов приватизации текущего года выставлено на торги 156, из которых продано 45 на сумму 5,9 млрд тенге. 98 объектов находятся на стадии реорганизации и ликвидации, 85 объектов – на оценке, которые согласно дорожной карте будут выставлены до конца июля текущего года.
Также в июле – августе будет оценено порядка 105 объектов, из них по коммунальной собственности – 65, по республиканской – 7, национальным холдингам – 15 и социально-предпринимательским корпорациям – 17 объектов. Таким образом, из 488 объектов до октября текущего года будут выставлены 95% объектов.