В последнее время США все чаще используют доллар как оружие, для того чтобы оказывать экономическое давление на другие страны, заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten эксперт по финансовым вопросам Марк Фридрих.

Самый последний пример – беспрецедентные по своему масштабу антироссийские санкции. В краткосрочной перспективе такие меры могут оказаться эффективными, но в долгосрочной они подорвут роль американских денег как мировой резервной валюты, в результате чего рухнет вся западная финансовая система.

При этом уже сейчас можно наблюдать «фрагментацию финансовых рынков». Появились альтернативы платежной системе SWIFT. В результате США все труднее отслеживать финансовые потоки. Введение привязанного к золоту рубля – еще один признак того, что фиатной системе наступает конец.