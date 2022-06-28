Доллар вновь значительно подешевел

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 456,05 тенге, опустившись на 4,89 тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля также немного понизился на 0,01 тенге и составил 8,64 тенге. Объем торгов – 14,42 млн рублей.

Средневзвешенный курс евро составляет 484 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 67,89 тенге (-1,51).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 455-459 тенге, евро – 482-489 тенге, российский рубль – 7,3-7,8 тенге.