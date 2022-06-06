Доллары в сумке пытался тайком вывезти иностранец из Казахстана

На таможенном посту "Жибек Жолы" выявлено 19 500 незадекларированных наличных долларов США, сообщает Kazpravda.kz.

Так, 6 июня около 03:30 на таможенном посту "Жибек Жолы" ДГД по Туркестанской области должностным лицом в ходе досмотра ручной клади с применением рентген-телевизионного аппарата NUCHTECH 100100DV задержан гражданин Республики Таджикистан 1979 года рождения, перемещавшийся из Республики Казахстан в Республику Узбекистан.

"В ходе досмотра ручной клади гражданина были выявлены незадекларированные денежные средства в количестве 19 500 долларов США. По данному факту, согласно статьи 545 КоАП Республики Казахстан, возбуждено административное дело", – говорится в сообщении Департамента государственных доходов по Туркестанской области.