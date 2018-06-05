​Дольщик с гарантией и без

– Данияр Бимуратович, насколько же велики в Казахстане объемы долевого строительства, что потребовалось создание системы гарантирования долевых вкладов?

– Если помните, бум долевого строительства в стране наб­людался в 2003–2006 годах. За тот период было построено 6,5 миллиона квадратных метров, и большую часть профинансировали на свои средства дольщики. Общий объем инвестиций в строительство коммерческого жилья с использованием средств дольщиков в названный период по расчетам мог составить более 10 миллиардов долларов. Но в 2007 году случился мировой кризис.

В годы бурного роста сектора строительства никто и не думал о необходимости создания эффективных инструментов защиты интересов дольщиков, как и о рисках, которые могут привес­ти к заморозке строительных объектов. Кризис обнажил эти проблемы, и ситуация в долевом строительстве стала развиваться по худшему сценарию.

Тогда Правительство было вынуждено направить средства из государственного бюджета и Национального фонда на защиту прав дольщиков и завершение объектов строительства. Всего на завершение строительства 450 жилых комплексов и обеспечение жильем 62 889 дольщиков Правительство выделило 464,3 миллиарда тенге. Более трети суммы – невозвратные деньги.

Но надо понимать, что вливание бюджетных средств в долевое строительство было разовой акцией, обусловленной необходимостью предотвращения социальной напряженности в обществе.

Как видите, проблема дольщиков первой волны была решена огромной ценой. Допустить подобное второй раз невозможно, поэтому в 2012 году Глава государства уделил особое внимание вопросу необходимости создания и всемерного развития системы страхования долевых вкладов в строительство жилья.

– Можете ли привести статис­тику по надежным застройщикам в республике? Либо она отсутствует в принципе?

– Во-первых, вы никогда не найдете официальную статис­тику «Надежные застройщики». Да, достоверная статистика по надежным застройщикам в РК отсутствует. Это связано со слабой урегулированностью рынка строительства в целом.

Но перечень застройщиков, получивших разрешения местных исполнительных органов или гарантию фонда, мог бы служить базой для такой статистики. К тому же, некоторые застройщики осуществляют деятельность за счет собственных средств, а не за счет денег дольщиков, согласно установленной политике. Поэтому такую статистику необходимо вести очень обдуманно.

– Можно ли, судя по данным акимата, допустим, Астаны, сказать, что надежных застройщиков в Казахстане не так много и чаще всего к ним причисляют крупные компании?

– Во-первых, акимат Астаны дает информацию о выданных разрешениях на привлечение денег дольщиков только по Астане. Ко всему, данные о надежных застройщиках Казахстана не могут быть полными, поскольку существуют еще гарантии фонда.

Во-вторых, требования к застройщику, планирующему получить разрешение на привлечение денег дольщиков в акимате, самые высокие. К примеру, застройщик должен иметь опыт жилищного строительства в качестве генерального подрядчика или заказчика более 60 тысяч квадратных метров. Как Вы понимаете, таким высоким требованиям соответствуют только достаточно опытные и крупные компании. Поэтому считаем, что, основываясь только на данных акиматов, было бы некорректно судить о количестве надежных застройщиков в целом.

– Получается, раз мы не сосчитали надежных застройщиков, то не считаем и ненадежных?

– Это уровень контроля местных исполнительных органов.

– Итак, у стройки есть заказчик (дольщик), есть застройщик и присутствует сам фонд. Какой функционал предписан Фонду гарантирования жилищного строительства?

– Функционал не только фонда, но и всех других участников рынка долевого строительства отражен в законе о долевом строи­тельстве. Если говорить о фонде, то мы проверяем застройщика по ряду параметров.

Он должен обладать опытом работы на рынке не менее трех лет и к тому же обязан иметь соответствующий объем введенного в эксплуатацию жилья. Если компания, к примеру, хочет получить гарантию на строительство жилого дома в Астане или Алматы, то должна иметь опыт по вводу в эксплуатацию не менее 18 тысяч квадратных метров жилья. Если она хочет строить в Кокшетау или других областных центрах, то не менее 9 тысяч квадратных метров жилья.

Также застройщик должен иметь минимум 2 года безубыточной деятельности, подтверж­денной аудированной финансовой отчетностью.

Вот такие основные требования предъявляются к нему для получения гарантии. Без соответствия этим требованиям нет смысла обращаться в фонд гарантирования. Такой подход указывает на нашу заинтересованность в том, чтобы к нам обращались серьезные застройщики.

– Но стал ли дольщик более защищенным? Каковы у возглавляемого Вами фонда рычаги влияния на застройщиков?

– По опыту могу сказать, что с появлением ФГЖС существенно укрепляется финансовая и правовая дисциплина застройщика, что улучшает его устойчивость относительно различных рисков. Фонд для обеспечения контроля над строительством жилого дома, соблюдения государственных нормативов в области строительства, а также целевого использования денег дольщиков заключает договор с независимой инжиниринговой компанией. В свою очередь инжиниринговая компания ежемесячно отчитывается фонду по результатам мониторинга хода строительства.

При наступлении гарантийного случая фонд обязан профинансировать завершение строительства жилого дома за счет своих средств. В этих рамках будет вес­тись дальнейший мониторинг завершения строительства дома, приемки его в эксплуатацию и передачи дольщикам их квартир.

– Сколько гарантийных случаев зафиксировано с момента старта фонда? Какие они? Если гарантийные случаи отсутствуют, о чем это говорит: недостаточная информированность фонда или хорошее положение дел на рынке долевого строительства?

– Пока таких случаев не было. Это свидетельствует, что пока пул объектов, имеющих гарантию фонда, невелик и они были тщательно отобраны, согласно квалификационным требованиям, о которых я говорил выше.

Хочу пояснить, что гарантийные случаи включают в себя неисполнение обязательств со стороны застройщика. В частности, первое – это нарушение срока сдачи дома. Здесь необходимо отметить, что учитывается возможность трехкратного продления срока сдачи дома в общей сложности на 9 месяцев согласно закону, то есть при нарушении застройщиком срока ввода в экс­плуатацию жилья более чем на 9 месяцев от срока, указанного в проектной документации.

Второе – это нецелевое использование денег дольщиков, когда деньги, полученные за реализованные дольщикам квартиры, идут не на нужды строительства именно этого дома. Мы постоянно отслеживаем все движения по счету застройщика, то есть видим, куда и на какие цели направляются средства. И последнее – это банкротство застройщика по деятельности, не связанной со строительством жилого дома, которое подтверждается вступившим в силу решением суда.

Отмечу, что признание факта наступления гарантийного случая – это крайняя мера. Чтобы не допустить такого, фонд постоянно мониторит ход строительства жилого дома. На строительной площадке присутствуют представители инжиниринговой компании, которые контролируют весь цикл строительства – от начала до введения жилого дома в экс­плуатацию.

Мы понимаем, что никто не застрахован от гарантийного случая, однако до предоставления гарантий нами осуществляется полноценная оценка проекта и просчитываются все риски.

Касательно информированности сообщу, что фонд с начала внедрения механизма проводит разъяснительную работу, мы страемся донести через СМИ и иные каналы коммуникации все преимущества нашего механизма.

– По какой причине фонд сотрудничает лишь с ограниченным числом компаний-застройщиков? Из их числа также не каждый объект принимается во внимание?

– Не совсем так. Фонд сотрудничает со всеми компаниями-застройщиками, регулярно участвует во встречах застройщиков, консультирует их, проводит презентации и в целом информационно-разъяснительную работу. Сотрудники фонда консультируют и оказывают содействие застройщикам при сборе пакета документов.

ФГЖС выдал 10 гарантий на завершение строительства жилого дома, одна из них выбыла, поскольку дом введен в эксплуа­тацию. Дополню: получение гарантии фонда – это добровольное дело. Если застройщик хочет привлекать дольщиков, он обязан действовать в рамках закона.

Согласно закону у застройщика или им уполномоченной компании есть три разрешенных способа привлечения денег дольщиков: это получение гарантии фонда, проектное финансирование через банк или после возведения каркаса жилого дома. В последних двух случаях застройщик должен получить разрешение акимата, который также осуществляет проверку по требованиям закона.

Поэтому застройщик самостоя­тельно выбирает себе путь. При этом главная задача фонда – защита интересов граждан.

Если застройщик имеет на руках все документы, мы в течение 15 дней принимаем решение о выдаче гарантии либо отказываем в ней. Проведение финансовой, технической и юридической экс­пертиз проекта застройщика – почти механический процесс. Механизм полностью регламентирован. Больше, чем написано в законе, мы ничего требовать не можем.

– Чьим имуществом является незавершенное строительство: заказчика, застройщика или фонда? Либо есть и четвертая, и пятая стороны процесса?

– Как я говорил ранее, для реализации проекта строительства застройщик создает уполномоченную компанию. В ее уставный капитал застройщик вносит свободные от обременения земельный участок под строительство объекта, проектно-сметную документацию с положительным заключением экспертизы, деньги или незавершенное строительство в размере не менее 10–15% от стоимости строительства. Все это имущество является собственностью уполномоченной компании. Если наступит гарантийный случай, фонд будет лишь выполнять функции доверительного управляющего, чтобы завершить проект.

Хотелось бы отметить, что объем незавершенного строительства влияет на сумму гарантийного взноса, то есть при расчете гарантийного взноса из стоимости проекта будет вычитаться стоимость незавершенного строительства.

– То есть дольщикам надо запомнить, что весь процесс ведет созданная застройщиком уполномоченная компания, и в случае чего – вопросы направлять туда?

– Верно. Так по закону.

– Как объяснить, что самым популярным застройщики называют третий механизм привлечения денег дольщиков – через возведение каркаса жилого здания за счет собственных средств застройщика?

– Я не сказал бы, что какой-либо из способов привлечения денег дольщиков является более или менее популярным. Важно отметить, что количество выданных разрешений на текущий момент превышает количество гарантии не по причине популярности, а по той причине, что многие застройщики уже работали над данными проектами, успели поднять каркас и при соответствии требованиям закона использовали данный способ, поскольку он был самым приемлемым. Еще раз повторимся, что такой способ привлечения денег дольщиков используется более крупными застройщиками, имеющими опыт, а также соответствующими требованиям закона.

В целом выбор способа привлечения денег дольщиков зависит от наличия собственных средств застройщика. К примеру, по имею­щейся у нас информации, полученной от Комитета по делам строи­тельства, с октября 2016 года по состоянию на 1 мая выдано 75 разрешений акиматов, без учета выданных гарантий фонда. Среди количества выданных разрешений 46 использовали механизм привлечения дольщиков после возведения каркаса, 16 застройщиков, у которых имеются собственные средства на возведение каркаса.

– Отчего при планировании долевого строительства менее востребован механизм проект­ного финансирования банком второго уровня? Не слишком ли громоздкой видится процедура и почему отбор застройщиков осуществляет банк? Нет ли в этой привилегии банка коррупционного оттенка?

– Скорее всего, это вопрос к банкам, но с точки зрения фонда такой механизм привлекателен для тех застройщиков, которые имеют долгосрочное сотрудничество с определенным банком и достаточное залоговое обеспечение. Поскольку риски финансирования проекта несет банк, то отбор проектов, и анализ и оценку застройщика проводит банк, что соответствует банковской практике. Добавлю, что после получения проектного финансирования от банка застройщик обязан обратиться в местный акимат за получением разрешения на привлечение денег дольщиков.

– Гарантирование долевых вкладов. Что декларирует и что обеспечивает эта формулировка сторонам процесса строительства?

– Точнее было бы сформулировать как «гарантирование жилищного строительства». Это означает, что фонд берет на себя обязательство завершить строительство жилого дома и передать квартиры дольщикам в случае, если наступил гарантийный случай. Это будет сделано при условии, если у застройщика имеется наша гарантия. Хотелось бы отметить, что только наш способ закрепляет такую функцию.

Также можно выделить преи­мущества нашего механизма как для дольщиков, так и для застройщиков. К примеру, для дольщика наличие нашей гарантии означает гарантированное получение квартиры в жилом доме, сохранность его вкладов, повышение качества возводимого жилья за счет контроля со стороны инжиниринговой компании. Для застройщика означает прямой доступ к средствам дольщиков, доступ к финансированию, начиная с нулевого цикла и в период строительства, а также сравнительно низкую стоимость финансирования по сравнению с другими источниками.

– Опыт какой страны взят нами за пример?

– Мы изучили обширный международный опыт долевого жилищного строительства. Детально ознакомились с действующими практиками, рассмотрели плюсы и минусы механизмов защиты средств дольщиков. По результатам был принят опыт Респуб­лики Корея. Эта страна с 2004 года успешно реализует механизм гарантирования долевых вкладов.

Его основы помогли нам разработать модель, применимую для Казахстана. Она и легла в основу Закона РК от 7 апреля 2016 года «О долевом участии в жилищном строительстве».