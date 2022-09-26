Общество
Дольщики из Актау два года ждут сдачи жилья
Ирина Гончарова

Нелегкая доля

Дольщики ЖК «Keruen» из Актау вышли на мирный митинг. Вот уже два года застройщик переносит сроки сдачи в эксплуатацию, обещая закончить «через месяц». Люди чувствуют себя обманутыми. Они говорят, что им обещали дом класса «Комфорт», а на деле качество здания оставляет желать лучшего. Между тем руководитель строительной компании заявляет, что работы завершены, дом фактически готов, мол, осталось подключить коммуникации и привести в порядок документы.

Свои квартиры вкладчики ЖК должны были получить еще в 2020 году. Дом в одном из новых микрорайонов города рекламировался как прекрасный и выгодный вариант для вложения денег и жизни. Рекламным обещаниям поверили сразу 160 семей. Люди вложили в жилье от 6 до 14 млн тенге. Кто-то взял кредит, кто-то продал квартиру.

– В 2018 году мы вложили деньги в этот жилой комплекс. Прошло уже четыре года. Сколько семей четыре года не могут въехать в купленное жилье! Ключи дают, но коммуникаций нет, а если начнешь делать ремонт, то нужно оплатить штраф в 500 тыс. тенге, потому что пока не подключены коммуникации, ремонтировать нельзя, – рассказал дольщик Марат Шаншаров.

Будущие новоселы выдвинули ряд претензий к застройщику: слишком тонкие стены, непрочный фундамент, протекающая крыша. Коммуникации, за исключением электроэнергии, не подключены. Однако людям готовы выдать ключи, запретив при этом делать ремонт.

– Застройщик сказал: в принципе, вы можете взять ключи от этого дома, но вы должны заплатить 150 тысяч тенге. За что? За якобы какие-то коммунальные услуги, но здесь нет ни воды, ни отопления. Но люди согласились, просто потому что деваться им некуда, живут на квартирах, арендуют жилье, – сказала участница долевого строительства Гульнар Торгынова.

Деньги, по словам застройщика, необходимы для оплаты будущих комуслуг. Дело в том, что пока нет техпаспортов, счета будут приходить на компанию. Позже, после оформления всех документов, руководитель организации обязуется произвести перерасчет и даже вернуть излишки.

– 12 сентября мы подключили свет. В октябре будем подключать канализацию, холодную и горячую воду. До получения техпас­порта они будут оплачиваться за каждую квартиру, – прокомментировал гендиректор ТОО «Tetis Constraction» Ербол Курымбаев.

На завершающие работы, признается он, денег в компании нет. Однако Ербол Курымбаев надеется найти инвесторов и выполнить все условия. Просил дать еще один месяц. И люди доверились, но эта отсрочка, говорят они, будет последней. Если работы не завершатся в срок, дольщики обратятся в компетентные органы.

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